Con gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca en la Bombonera y es finalista del Clausura

Racing venció 1-0 a Boca y picó su boleto a la definición del próximo sábado en Santiago del Estero, donde enfrentará al ganador de Gimnasia-Estudiantes.

MDZ Deportes

¡Bombonerazo! Adrián Maravilla Martínez ya metió el cabezazo goleador para el 1-0 de Racing y sale a festejarlo con Santiago Solari.

Fotobaires

Racing Club derrotó 1-0 a Boca Juniors en el partido correspondiente a la semifinal del Torneo Clausura 2025, que se llevó a cabo en la Bombonera. En el minuto 30 del segundo tiempo, el centrodelantero de Racing Adrián Maravilla Martínez definió dentro del área chica y concretó el 1-0 en el marcador de la Bombonera.

El gol de Maravilla Martínez para el 1-0 de Boca

Seguí el minuto a minuto de Boca-Racing

