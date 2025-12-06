La lapidaria crítica de un multicampeón con Boca a Marcos Rojo: "Tenía algunas actitudes que no son..."

Un histórico futbolista y campeón con Boca disparó con munición pesada contra el excapitán y actual jugador del Racing de Costas. ¿Qué dijo?

Este domingo a las 19 horas, Boca Juniors y Racing disputarán una semifinal apasionante en la Bombonera y que definirá al primer finalista del torneo Clausura 2025. Este partido es más que especial no solo por ser un clásico sino porque de ambos lados hay figuras que visitieron ambas camisetas.

Uno de ellos es Marcos Rojo, quien llegó a mitad de año a la Academia tras irse mal del cuadro de la Ribera. El experimentado defensor de 34 años y que fue capitán del Xeneize regresará a Brandsen 805, pero esta vez para enfrentarse a su ex equipo.

La lapidaria crítica de Navarro Montoya a Marcos Rojo A un día del clásico en la Bombonera, Marcos Rojo recibió una lapidaria crítica por parte de Carlos Navarro Montoya, histórico arquero de Boca y multicampeón con el club: “Cambio el perfil del liderazgo. Vos ves los líderes de ahora, Paredes, Marchesin, y antes, el gran referente para mí de Boca era Marcos Rojo. Un jugador que admiro, que pensé que se iba a consolidar como líder… y no lo fue”, disparó en Directo al Hueso programado emitido por Picado TV.

Navarro Montoya criticó fuertemente a Marcos Rojo Picado TV “Marcos tenía algunas actitudes que no son afines a la grandeza y al escudo de Boca. Un líder de Boca no puede estar fumando dentro del campo. Un líder de Boca no puede estar llegando tarde reiteradamente a los entrenamientos. Entonces, yo creo que se optó por otra línea de liderazgo”, agregó.