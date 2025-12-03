Boca venció a Gimnasia por penales y es el campeón del Torneo Clausura de Reserva

En una final cargada de tensión, Boca igualó 2-2 ante Gimnasia y luego fue más certero en los penales. Así, ganó el 23° título de su historia en la categoría.

Leonel Flores festeja el 2-1 parcial de Boca. Luego convirtió su penal y el Xeneize se coronó campeón del Torneo de Reserva.

Boca Juniors se consagró campeón del Torneo de Reserva después de una final vibrante ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la cancha de Banfield. Tras un 2-2 en 120 minutos tan frenéticos como desgastantes, el Xeneize fue más efectivo y ganó 4-1 en los penales.

El partido empezó torcido para el equipo de Mariano Herrón: a los 10 minutos, Santino López García puso el 1-0 para el Lobo después de un centro preciso de Santiago Villarreal. Boca había avisado antes con un tiro libre de Tomás Aranda desviado que exigió una gran volada de Julián Kadijevic. El travesaño también le negó el empate a Valentino Simoni en un cabezazo claro, y después Gimnasia se adueñó del ritmo con más presión y decisión.

Boca levantó la Copa Proyección Clausura 2025 Boca campeón del Torneo Proyección Clausura 2025 Boca campeón del Torneo Proyección Clausura 2025 ESPN El complemento cambió cuando Boca salió de su letargo. A los 56 minutos, Aranda metió un centro punzante, Flores definió a quemarropa y Kadijevic volvió a responder. En el rebote, Simoni fusiló al ángulo y dejó el partido 1-1. A partir de ahí, el juego se hizo chato, con pocas llegadas y mucho desgaste hasta forzar el suplementario.

En el alargue, la frescura duró poco. Pero Herrón acertó con los cambios: a los 101 minutos, Lautaro Bianco desbordó y tiró el centro que Leonel Flores empujó a la red para el 2-1. El arquero de Gimnasia alcanzó a tocarla, pero la pelota ya había cruzado la línea. Parecía sentencia, pero el Lobo reaccionó de inmediato: a los 30 segundos del segundo tiempo del alargue, Leonel Troncoso sacó un derechazo desde más de 25 metros que entró en el ángulo para el 2-2 y una explosión en la tribuna.

Boca pudo ganarlo en la última, con un cabezazo de Gelini y un rebote que Facundo Herrera no pudo convertir desde un ángulo casi cerrado. El pitazo de Matías Ansede mandó todo a los penales, donde la efectividad del Xeneize fue total: Mendía, Mendieta, Flores y Herrera no fallaron. Del lado de Gimnasia, solo convirtió Cortazzo; Troncoso tiró afuera y Zappulla reventó el travesaño.