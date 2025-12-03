La fuerte advertencia de Rubén Insua a Caruso Lombardi por sus críticas a Barracas: "Lo vamos a tener que resolver de otra manera"

Rubén Darío Insua habló tras la caída de Barracas Central ante Gimnasia y no esquivó el cruce con Ricardo Caruso Lombardi, quien había cuestionado los arbitrajes del torneo y lanzó acusaciones sobre su llegada al club. El Gallego recordó un viejo video y aseguró que se lo tomó con humor, aunque dejó claras algunas líneas que no piensa permitir.

El DT contó que, cuando recién había asumido, le llegó un video en el que Caruso decía que él había aceptado el cargo por una supuesta presión del presidente de la AFA. “No me enojé, me lo tomé con humor. Estuve 19 años sin dirigir acá, por ese lado no me van a agarrar”, dijo. Y recordó su largo paréntesis entre diciembre de 2002 y mayo de 2022.

Insua aseguró que no sintió el comentario como una ofensa, pero aprovechó para marcar territorio: “Cuando vos tenés un problema con alguien, tenés que resolverlo con quien tenés el problema. No tenés que usar a un tercero. Si tenés problemas con el presidente de la AFA, no uses ni a los jugadores ni al cuerpo técnico de Barracas”.

El Gallego fue más allá y lanzó su frase más fuerte: "Respeto a todo el mundo, pero no te metas conmigo personalmente, porque lo vamos a tener que solucionar de otra manera". También cuestionó el uso de "caminos alternativos" para golpear a otros dentro del ambiente.

Sobre las críticas a los arbitrajes, Insua bajó el tono y pidió equilibrio: “Respeto todas las opiniones, no hay nada que me moleste”. Y dejó un aviso sobre el rol de los protagonistas: “Si opinamos de los arbitrajes solo cuando perdemos, perdemos credibilidad”.