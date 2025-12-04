La postura de Estudiantes ante el fuerte interés de River por Santiago Ascacíbar

Estudiantes apunta todos los cañones a la semifinal del Torneo Clausura, donde visitará nada menos que a Gimnasia en un clásico que seguramente quedará en la historia. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz una noticia que movilizó al Pincha en plena definición: River inició gestiones para llevarse a Santiago Ascacíbar, uno de los grandes anhelos de Marcelo Gallardo para 2026.

Los detalles de la negociación de River por Ascacíbar El contacto habría sido entre Mariano Bernao, mano derecha del Muñeco, y el propio representante del futbolista, algo que tomó por sorpresa al club platense, ya que es de público conocimiento la mala relación que hay entre dirigencias. ¿El más reciente? El "conflicto" por Sebastián Boselli en el mercado pasado, pieza fundamental en el equipo de Eduardo Domínguez y a quien el Millonario repescó a horas de la final de la Supercopa Internacional ante Vélez en julio.

Previo a ese episodio, Gallardo había sentenciado que en el León "existe otra cultura" al comparar su planteo en el Mundial de Clubes ante Barcelona en 2015 con el de Alejandro Sabella en la recordada final de 2009, una declaración que no cayó para nada bien en el pueblo pincharrata y también generó chispazos.

Santiago Ascacibar Ascacíbar, uno de los refuerzos que pidió Gallardo para su nuevo River. @santiascacibar97 La tajante postura de Estudiantes ante una posible venta Con este panorama de por medio, el elenco platense tiene una clara postura respecto al nuevo interés de River por Ascacíbar, uno de los jugadores más pretendidos en el fútbol argentino y a quien ya buscó a mitad de año: no tendría intenciones de negociarlo con un rival directo, en este caso el Millonario, y priorizarán una venta al exterior. Y lo cierto es que al Rusito no le faltan opciones: ya hubo sondeos de Brasil, Estados Unidos y Europa para conocer su situación.