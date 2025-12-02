¡Bomba! El 5 del fútbol argentino por el que negocia River tras la salida de Enzo Pérez

Antes de que comience el mercado de pases, en River abrieron conversaciones por un destacado volante central de la Liga Profesional.

River Plate dejó atrás un 2025 muy decepcionante, en el que pese a tener el plantel más caro de todo el fútbol argentino y uno de los más destacados del continente, no pudo ganar ningún título ni asegurarse su lugar en la próxima Libertadores. Pensando en el 2026, ya comienzan a planificar el armado del equipo.

Marcelo Gallardo dio un importante primer paso, que es deshacerse de varios de los héroes de Madrid, Enzo Pérez entre ellos. Esto implica que uno de los primeros puestos a reforzar es el de volante central. Uno de los nombres que resonaron fue el de Fausto Vera, pero en las últimas horas apareció otro destacadísimo 5 en el radar: Santiago Ascacíbar.

River quiere contratar a Santiago Ascacíbar Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/1995994443669717392?s=20&partner=&hide_thread=false {EXCLUSIVO} Santiago Ascacibar es el mediocentro por el cual #River abrió conversaciones.



”Muy viable” señalan fuentes cercanas a la operación.



Ingresa en su último año de contrato con #EDLP.



Reunión hoy en el Monumental. pic.twitter.com/zQgnfIWeVP — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 2, 2025 Así lo informó este martes por la noche el periodista especializado en mercado de pases Germán García Grova en su cuenta de X, quien aseguró que en Núñez ya abrieron conversaciones por el mediocentro de Estudiantes de La Plata y que en el círculo íntimo ven la transacción como "muy viable".

El Ruso es, sin dudas, uno de los futbolistas más destacados en su posición en el campeonato local y una de las más grandes figuras con las que cuenta en el plantel el Pincha. De todos modos, antes de tomar ninguna decisión, su prioridad es el Toreno Clausura, en el que el próximo lunes enfrentará a Gimnasia en el clásico de semifinales.