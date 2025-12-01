La defensa de un exdirigente de River al ciclo de Martín Demichelis: "Por más de todo lo que se dijo..."

El exdirigente repasó el paso de Demichelis por River, resaltó su primer año al frente del equipo y dejó una frase contundente.

El ciclo de Martín Demichelis en River volvió a quedar en el centro de la escena en medio de un clima cargado de críticas y revisiones internas. Con el recuerdo fresco de lo que significó reemplazar a Marcelo Gallardo y de un inicio con resultados fuertes, su etapa sigue generando análisis sobre aciertos, dificultades y el desgaste que marcó su salida en 2024.

La salida de Gallardo en octubre de 2022, después de ocho años y una última victoria ante Racing que terminó favoreciendo a Boca en la definición de la Liga Profesional, abrió un escenario complejo. La dirigencia debió buscar un reemplazo para el ciclo más exitoso de la historia del club y encontró la respuesta en Demichelis, quien venía trabajando en las divisiones inferiores del Bayern Múnich.

Matías Patanian reivindicó el ciclo Demichelis en River Matías Patanian, vicepresidente de River; Enzo Francescoli, director deportivo; Martín Demichelis, DT del primer equipo, y Jorge Brito, presidente del club de Núñez. Foto: Prensa River Matías Patanian, Martín Demichelis y Jorge Brito en otras épocas de River. Foto: Prensa River El Millonario conquistó la Liga Profesional 2023 con autoridad y un funcionamiento que convenció a los hinchas. “¿Saben lo que era ese semestre de reemplazar a Marcelo Gallardo? Lo hizo naturalmente, con un fútbol extraordinario y un campeonato que lo ganó con 10 puntos de ventaja”, recordó el exvicepresidente Matías Patanian en el canal de YouTube Dupla Técnica.

“Martín hizo muy fácil lo muy difícil. Después le pasó lo que pasa al 99 por ciento de los técnicos mortales: en un momento se te va el equipo y empezás a perder”, agregó. El análisis incluyó también el rendimiento en los Superclásicos: dos triunfos, un empate y una derrota, aunque esta última fue la más dolorosa por darse en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2024, donde River quedó eliminado por Boca.

Matías Patanian.jpg Matías Patanian, exvicepresidente de River. River Plate Patanian también recordó aquella jugada polémica en Córdoba. “River hizo un gol legítimo y lo anularon. No escucho que se hable tanto de ese gol”, comentó sobre la acción que involucró a Chiquito Romero y que podría haber significado una ventaja para el Millonario en el inicio del segundo tiempo.