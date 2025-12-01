El ácido posteo de Hernán López Muñoz tras la eliminación de Argentinos ante Boca: "A los boludos de turno que opinan..."

Hernán López Muñoz, el sobrino nieto de Maradona, publicó un picante mensaje en las redes que sorprendió a todos luego de la derrota en la Bombonera.

Hernán López Muñoz y un picante posteo luego de la derrota de Argentinos en la Bombonera.

Argentinos intentó de todo en la Bombonera, pero no pudo empatarle el partido a un Boca que pegó de entrada, le ganó 1-0 y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura. Luego de la eliminación del Bicho, Hernán López Muñoz publicó un llamativo posteo en sus redes sociales con un fuerte mensaje para todos los hinchas que cuestionaron su rendimiento ante el Xeneize.

El sobrito nieto de Diego Maradona venía de ser la gran figura en la victoria 2-0 frente a Vélez en Liniers, donde marcó dos golazos para darle el triunfo al equipo de Nicolás Diez y pase de ronda. Más allá de eso, el volante ofensivo de 25 años no mostró el mismo nivel en el Templo y su presencia casi que pasó inadvertida.

En base a eso, algunos hinchas del club de La Paternal criticaron el flojo rendimiento del surgido en River en días donde, además, su nombre sonó fuerte en el mundo Boca luego del guiño de su padre, Diego López Maradona. sobre la posibilidad de jugar allí en un futuro.

El picante posteo de Hernán López Muñoz tras la eliminación de Argentinos en la Bombonera Este lunes, un día después de la caída ante el Xeneize, el propio jugador salió con los tapones de punta y con un contundente mensaje para los haters. " Se terminó, a los hinchas de verdad, Gracias. A los boludos de turno que opinan o dudan de mi profesionalismo o lealtad al club, que les vaya bien en su vida", escribió en una historia de Instagram.

El fuerte posteo de López Muñoz contra sus haters tras la eliminación de Argentinos ante Boca. El fuerte posteo de López Muñoz contra sus haters tras la eliminación de Argentinos ante Boca. No obstante, López Muñoz acompañó el posteo con una foto suya de espaldas y en blanco y negro. Además, para cerrar, utilizó un emoji de corazón y la iniciales "AJ", en referencia a Argentinos Juniors.