Bomba en Racing: un histórico le avisó a Milito que no renovará el contrato y se irá libre

En la antesala del choque de cuartos ante Tigre, uno de los máximos referentes de Racing le comunicó a la dirigencia que no continuará en el club en 2026.

Este lunes a las 21:30, Racing recibirá a Tigre en el Cilindro de Avellaneda con el objetivo de meterse en las semifinales del Torneo Clausura, donde ya espera Boca. Sin embargo, una noticia bomba sacudió al equipo de Gustavo Costas en la antesala al choque de cuartos de final.

A horas del match clave ante el Matador, uno de los máximos referentes del plantel le comunicó a Diego Milito que no seguirá en el club una vez que finalice el año. Se trata de Gabriel Arias, quien tomó la difícil decisión de no renovar el contrato que finaliza el 31 de diciembre y le pondrá punto final a su ciclo en la Academia.

El principal detonante de su salida fue la pérdida del puesto con Facundo Cambeses, que le arrebató el arco en el segundo semestre y no estaba a gusto siendo suplente. Lejos de pensar en el retiro, la idea del 1 trasandino de 38 años es buscar un nuevo destino en su carrera, aunque no todo es muy prematuro y todavía no tiene ofertas sobre la mesa.

Gabriel Arias Facundo Cambeses Racing Gabriel Arias no renovará su contrato con Racing en 2026. Foto: Racing Club El principal detonante de su salida fue la pérdida del puesto con Facundo Cambeses, que le arrebató el arco en el segundo semestre y no estaba a gusto siendo suplente. Lejos de pensar en el retiro, la idea del 1 trasandino de 38 años es buscar un nuevo destino en su carrera, aunque no todo es muy prematuro y todavía no tiene ofertas sobre la mesa.