A afinar la puntería, Gallardo: cuánto dinero presupuestó Di Carlo en River para ir por 4 o 5 refuerzos

La dirigencia de River ya acordó los millones que tendrá disponibles Marcelo Gallardo para comprar futbolistas en el primer mercado de 2026. Los detalles.

La CD de River destinará una importante suma de dinero en refuerzos, pero habrá un importante recorte a comparación de los últimos mercados de pases.

Luego de un año en el que acumuló fracaso tras fracaso, Marcelo Gallardo activó el modo 2026 y comenzó con la reestructuración del plantel de River. En Núñez no se habla de otra cosa que no sea el mercado de pases, que contará con una fuerte cantidad de bajas -la depuración ya arrancó- y algunos refuerzos de jerarquía.

En ese sentido, la dirigencia presidida por Stéfano Di Carlo se reunió en los últimos días y, si bien el presupuesto todavía debe ser aprobado por la Comisión Directiva, acordó el dinero que tendrá a disposición el Muñeco para ir en busca de caras nuevas. Según reveló Diario Olé, el Millonario tiene previsto destinar US$20.000.000 a la compra de futbolistas durante el próximo año.

El dinero que tendrá a disposición Gallardo para reforzar el plantel del River en 2026 En base a eso, el DT más ganador en la historia de River apunta a incorporar entre 4 o 5 refuerzos de renombre en puestos muy puntuales que quedaron y quedarán debilitados por las salidas: un marcador central -en lo posible desea sumar dos-, lateral izquierdo, volante central, mediocampista creativo y centrodelantero.

Gallardo en la cancha de Boca En principio, Gallardo tendrá 20 millones disponibles para comprar futbolistas en el mercado de pases de 2026. Fotobaires Lo que también hay que tener en cuenta es que el monto estimado podría aumentar en caso de que el Millonario logre recaudar millones por posibles transferencias de jugadores a los que Gallardo ya les comunicó que se busquen club, como es el caso de Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Sebastián Boselli (podrían ser más).