La desafiante frase de Claudio Úbeda tras el 1-0 de Boca ante Argentinos: "Tenemos nafta para dar pelea"

El DT de Boca analizó el triunfo ante Argentinos que le dio el pase a semifinales y remarcó la convicción del plantel en plena recta final del Clausura.

Claudio Úbeda salió a la conferencia con la tranquilidad del triunfo. El entrenador interino de Boca valoró el funcionamiento del equipo en la victoira 1-0 ante Argentinos Juniors, defendió el modo en que aguantaron el segundo tiempo y aseguró que el grupo está listo para competir hasta el final.

El Sifón dejó una definición que marcó el ánimo del vestuario: “Yo creo que nafta tenemos, tenemos bastante y estamos preparados para dar pelea”. El DT de Boca destacó el compromiso del grupo y remarcó que el equipo “está 100% compenetrado” para afrontar lo que viene.

En su análisis, subrayó la entrega colectiva: "Hay que respetar a los rivales que nos toca enfrentar en la siguiente instancia, pero sí sentimos que el grupo está 100% compenetrado en el día a día, en querer ganar, en ser solidario, en entender que tenemos que jugar en equipo". También valoró la reacción sin pelota: "Se ve a la hora que perdemos la pelota cómo todo el equipo se posiciona para defender y volver a recuperarla".

Cuando le consultaron por los momentos de sufrimiento del complemento, el DT lo relativizó. “La verdad, no sé si pasarla mal es lo que pasó en el segundo tiempo. Yo creo que es saber defenderse también”, explicó. Y agregó que el certamen obliga a dominar varias fases del juego: “En el fútbol no es solamente ir para adelante y atacar, hay que saber defender, ocupar espacios y contrarrestar las dificultades del rival”.

Úbeda elogió al equipo de La Paternal, pero marcó la diferencia que inclinó la serie: "El fútbol argentino es impredecible, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Argentinos es un gran equipo que juega muy bien, pero nosotros hemos hecho un poquito mejor las cosas en función del resultado".