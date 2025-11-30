Sufre River: la única chance que le quedó de clasificar a la Libertadores tras el triunfo de Boca

Las posibilidades de meterse en la Copa Libertadores 2026 para River se redujeron a una sola luego de la victoria de Boca ante Argentinos Juniors.

River Plate tuvo un decepcionante 2025, en el que nunca llegó a convencer desde el juego y quedó en deuda en todas las competencias. Eliminado de cada uno de los torneos que jugó, locales e internacionales, antes de las instancias finales, ni siquiera pudo asegurarse entrar a la Copa Libertadores 2026.

Habiendo quedado 4° en la Tabla Anual, quedó fuera de los puestos de clasificación al máximo certamen continental, aunque podría haberse metido de manera directa si ganaba el Clausura. Lejos de eso, no pudo superar siquiera una llave y se despidió en octavos ante Racing, por lo que pasó a depender de otros resultados para poder jugar apenas la fase previa.

El triunfo de Boca Juniors complicó a River Plate Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1995275003756249137?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ ! pic.twitter.com/TRuOo69NTe — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 30, 2025 A partir de ese momento, pasó a necesitar que el torneo lo ganara alguno de los equipos que quedaron arriba suyo en la General (Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors), o Lanús, que liberó un cupo tras consagrarse en la Copa Sudamericana. Pero las tempranas eliminaciones del Canalla y el Granate dejaron al Millonario entre la espada y la pared.

Es que entonces pasó a depender del Xeneize y el Bicho, y el emparejamiento quiso que se cruzaran este domingo en cuartos de final. Y, para colmo, los de la Ribera se quedaron con el triunfo por 1-0 en la Bombonera gracias al gol de Ayrton Costa, ganándose así un lugar en las semifinales, en las que enfrentará como local a Racing o Tigre.