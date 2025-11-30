Boca sufrió en la Bombonera, pero le ganó a Argentinos y está en semifinales

Boca Juniors derrotó 1-0 a Argentinos Juniors , en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura entre dos de los grandes candidatos a quedarse con el título.

Boca abrió el marcador a tan solo 5 minutos del arranque. El Xeneize aprovechó un tiro de esquina de Leandro Paredes que finalizó en dos remates, el disparo de Miguel Merentiel fue desviado por el arquero, pero Ayrton Costa capturó el rebote y puso el 1-0 para los de Úbeda.

El partido comenzó de la mejor manera posible para Boca , ya que con solo cinco minutos de juego se puso en ventaja luego de que Ayrton Costa, uno de sus jugadores con mejor nivel en este semestre, al encontrarse con un rebote que dio el arquero de Argentinos Juniors , Gonzalo Siri, tras atajarle una volea al delantero uruguayo Miguel Merentiel.

Boca pudo haber estirado la ventaja en el final del primer tiempo, con un cabezazo clarísimo del delantero Milton Giménez, pero Siri se lució con una tremenda atajada.

El segundo tiempo comenzó bastante parejo, sin situaciones claras para ninguno de los dos equipos, pero promediando los 25 minuto el Bicho empezó a tener muy buenas aproximaciones.

Sin embargo, el arquero de Boca, Agustín Marchesín, se vistió de héroe con una serie de grandísimas atajadas para mantener la ventaja y darle el triunfo a los suyos.

Agustín Marchesín, la figura en la victoria de Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1995273706302484542&partner=&hide_thread=false ¡FIGURA TOTAL! Marchesín volvió a salvar el arco de Boca.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/S1VO3xK2PG — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 30, 2025

Boca conocerá a su rival en las semifinales este lunes, luego de que Racing reciba a Tigre en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro de Avellaneda.

Este fue el sexto triunfo consecutivo para Boca, que bajó la dirección técnica de Claudio Úbeda se afianza como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.

Fuente: NA

