El palito del padre de Hernán López Muñoz a River y el guiño a Boca antes de enfrentarlo: "En este momento..."

Daniel López Maradona cuestionó a River por el paso de su hijo y no cerró la posibilidad de que el volante de Argentinos escuche un llamado del Xeneize.

Hernán López Muñoz junto a sus padre Sergio Daniel López Maradona (jugó y es hincha del Bicho) y su madre el día que fue presentado en Argentinos.

Daniel López Maradona, sobrino de Diego Armando Maradona, exjugador y padre de Hernán López Muñoz, dejó definiciones picantes que encendieron la previa del cruce entre Argentinos y Boca. Con pasado en Núñez, apuntó al trato que recibió su hijo en River y dejó abierta una puerta inesperada.

El mediocampista, hoy figura del equipo de Nico Diez, hizo infantiles en el Bicho antes de pasar al Millonario, donde debutó en abril de 2019 con Marcelo Gallardo. Aquel día marcó un gol a Tigre en el que sería su único partido oficial en la máxima categoría. Después vinieron los préstamos a Central Córdoba y Godoy Cruz.

"Creo que no le dieron el tiempo necesario. Él debutó en River y después no jugó más. Después, la lesión que tuvo… pero no tuvo oportunidades. No es que le dieron varias oportunidades y las desaprovechó", afirmó López Maradona. Y remarcó: "Nunca le dieron explicaciones de por qué no estaba".

Más allá de que su hijo “está identificado en River porque hizo todas las Inferiores”, el padre no esquivó la pregunta clave: qué pasaría si Boca lo busca más adelante. Y ahí dejó una frase que generó ruido en ambas veredas. “Hoy, en este momento, puede ser. Él siempre respetó a River, pero River no lo respetó a él. Es decir, tienen nombre y apellido los que no lo quisieron”, dijo en TyC Sports.