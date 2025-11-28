River despidió a cuatro héroes de Madrid con mensajes emotivos y empezó la limpieza del plantel

River oficializó la despedida de cuatro referentes históricos y avanza con una reconstrucción que tendrá varios nombres involucrados.

River Plate soltó este viernes a cuatro de los embajadores de aquella final eterna de Madrid. Tal como les comunicó Marcelo Gallardo en una charla cara a cara, el club no tenía previsto renovarles los contratos que vencen el 31 de diciembre y no serán tenidos en cuenta para el 2026. Más tarde, a partir de las 20, las cuentas oficiales del club confirmaron la salida de Enzo Pérez, Milton Casco, Nacho Fernández y Pity Martínez.

La despedida de River a Enzo Pérez Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡ , ! pic.twitter.com/SVu8eKzgzT — River Plate (@RiverPlate) November 28, 2025 El reconocimiento para Enzo llegó con un mensaje cargado de simbolismo: "Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡eternamente gracias, Enzo!". Una frase histórica que remite a la despedida de Enzo Francescoli en 1998, cuando el Monumental lo homenajeó en un amistoso contra Peñarol. Y que vuelve ahora para despedir a otro símbolo absoluto.

La despedida del Millonario a Milton Casco Luego de más de 10 años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos, Milton Casco cierra su ciclo como jugador de River.



¡, ! pic.twitter.com/pquiZTO43x — River Plate (@RiverPlate) November 28, 2025 Casco también recibió su homenaje. A los 37 años, cerró una etapa enorme: más de una década y trece títulos en su recorrido por Núñez, un número que lo deja entre los más ganadores del ciclo. “Luego de más de 10 años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos, Milton Casco cierra su ciclo como jugador de River. ¡Gracias, Milton!”, publicó el club, reconociendo su trayectoria.

Así despidió el Millo a Nacho Fernandez Ignacio Fernández cierra su ciclo como jugador de River, donde disputó un total de 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos



¡, ! pic.twitter.com/bvvC5XZL3r — River Plate (@RiverPlate) November 28, 2025 El mensaje para Nacho Fernández también fue directo: "Ignacio Fernández cierra su ciclo como jugador de River, donde disputó un total de 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos". El Cerebro deja una marca ligada a la precisión, la visión de juego y el manejo de la #10 en distintas etapas. Conquistó la Recopa 2019, brilló en 2020 y recuperó la emblemática 26 en su regreso. Una carrera con sello propio dentro del ciclo más exitoso del club.

Pity Martínez, el cuarto homenajeado 8 títulos, 37 goles y una corrida inolvidable. ¡Gracias por la gloria y por tantas alegrías, Pity! pic.twitter.com/GaCdp8TOoH — River Plate (@RiverPlate) November 28, 2025 Y el cuarto homenajeado fue el Pity Martínez, protagonista de la corrida más icónica de la historia del club. "8 títulos, 37 goles y una corrida inolvidable. ¡Gracias por la gloria y por tantas alegrías, Pity!", publicó River. El zurdo volvió en 2023, intentó recuperar su nivel y, pese a las lesiones que le impidieron tener continuidad, interpretó como pocos la idea del deté en su regreso en 2024. Su huella, sin embargo, quedó tallada para siempre: Madrid, el gol, la corrida, la postal eterna junto a Enzo.