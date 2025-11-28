Conmebol confirmó las sedes para las finales de la Libertadores y la Sudamericana 2026

La Conmebol anunció este viernes las ciudades que albergarán las finales únicas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026.

La Conmebol confirmó este viernes las sedes para las definiciones continentales de 2026: Montevideo será el escenario de la final de la Copa Libertadores, mientras que Barranquilla albergará la final de la Copa Sudamericana. La noticia se oficializó mediante un anuncio institucional y un video difundido por las autoridades municipales y deportivas.

En el caso de la Sudamericana, la confirmación llegó a través de un video publicado por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien participó de una reunión junto al presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez; el titular de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún; y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia. “En nombre de la ciudad de Barranquilla y el Consejo de la Conmebol, de forma unánime, decidimos dar el voto de confianza para que la ciudad sea sede de la final única de la Copa Sudamericana en 2026…”, expresó Domínguez durante el anuncio.

Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y a todo el comité de la Conmebol,… pic.twitter.com/nnKQlG9IR5 — Alejandro Char (@AlejandroChar) November 28, 2025 La capital uruguaya volverá a albergar la final del torneo más importante de Sudamérica por segunda vez, algo que no ocurría desde 2021, cuando Palmeiras venció 2-1 a Flamengo. Aquella vez, tanto la final de la Libertadores como la de la Sudamericana se jugaron en Montevideo.

Además, este partido será el último en el Estadio Centenario antes de su renovación: tras la definición de noviembre comenzarán las obras de remodelación con vistas al Mundial 2030.

Las ciudades elegidas y los planes de Conmebol para 2026 Centenario.jpg El Estadio Centenario es el estadio con más finales de Libertadores en la historia, con un total de 16 definiciones. Archivo MDZ El estadio Metropolitano Roberto Meléndez será el escenario de la definición sudamericana. El recinto se encuentra en plena remodelación desde septiembre, con la meta de ampliar su capacidad de 43.000 a 60.000 espectadores y adecuarse a estándares internacionales. Las obras incluyen mejoras en seguridad, accesibilidad y conectividad, con más de 140 cámaras —40 de ellas con reconocimiento facial— y un operativo integral en conjunto con seguridad, salud y protección civil.