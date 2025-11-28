Conmebol confirmó las sedes para las finales de la Libertadores y la Sudamericana 2026
El anuncio fue realizado tras un encuentro entre autoridades de Conmebol y referentes del fútbol sudamericano.
La Conmebol confirmó este viernes las sedes para las definiciones continentales de 2026: Montevideo será el escenario de la final de la Copa Libertadores, mientras que Barranquilla albergará la final de la Copa Sudamericana. La noticia se oficializó mediante un anuncio institucional y un video difundido por las autoridades municipales y deportivas.
En el caso de la Sudamericana, la confirmación llegó a través de un video publicado por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien participó de una reunión junto al presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez; el titular de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún; y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia. “En nombre de la ciudad de Barranquilla y el Consejo de la Conmebol, de forma unánime, decidimos dar el voto de confianza para que la ciudad sea sede de la final única de la Copa Sudamericana en 2026…”, expresó Domínguez durante el anuncio.
La capital uruguaya volverá a albergar la final del torneo más importante de Sudamérica por segunda vez, algo que no ocurría desde 2021, cuando Palmeiras venció 2-1 a Flamengo. Aquella vez, tanto la final de la Libertadores como la de la Sudamericana se jugaron en Montevideo.
Además, este partido será el último en el Estadio Centenario antes de su renovación: tras la definición de noviembre comenzarán las obras de remodelación con vistas al Mundial 2030.
Las ciudades elegidas y los planes de Conmebol para 2026
El estadio Metropolitano Roberto Meléndez será el escenario de la definición sudamericana. El recinto se encuentra en plena remodelación desde septiembre, con la meta de ampliar su capacidad de 43.000 a 60.000 espectadores y adecuarse a estándares internacionales. Las obras incluyen mejoras en seguridad, accesibilidad y conectividad, con más de 140 cámaras —40 de ellas con reconocimiento facial— y un operativo integral en conjunto con seguridad, salud y protección civil.
Desde Barranquilla aseguran que esta inversión, que supera los 200.000 millones de pesos, no solo apunta a recibir la Copa Sudamericana, sino también a posicionar a la ciudad como futura sede de finales de Copa Libertadores y otros eventos deportivos de escala global.
Por su parte, Montevideo, con histórico peso en el fútbol sudamericano, fue seleccionada para recibir la final de la Copa Libertadores 2026. La capital uruguaya ya alista su infraestructura para una nueva definición continental.