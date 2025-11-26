De cara a la gran final del certamen continental en 2026, la Conmebol comenzó a analizar posibles sedes y entre ellas aparece la casa del Xeneize.

¡Bombazo! Conmebol analiza a la Bombonera como posible sede para la final de la Copa Libertadores 2026. Foto: Boca Juniors

Este sábado 29 de noviembre a las 18 (hora de Argentina), Palmeiras y Flamengo se verán las caras en el Monumental de Lima para disputar la gran final de la Copa Libertadores.

A pesar de que todos los focos están puestos en este encuentro, la Conmebol ya comenzó a analizar posibles sedes para albergar el partido definitorio de la edición 2026 y una de las opciones que aparece es la Bombonera, la casa del seis veces campeón de América, Boca Juniors.

La Bombonera aparece como posible sede para la final de la Libertadores 2026 El estadio que se ubica en Brandsen 805 es una de las posibilidades que baraja el ente madre del fútbol sudamericano. De todas formas, por el momento son solo rumores y todavía no hubo una voz oficial por parte de la Conmebol, que en todo este año no realizó ninguna inspección a la casa del Xeneize.

Boca Juniors Bombonera Superclásico La Bombonera podría ser la sede de la final de la Copa Libertadores 2026. Fotobaires De los gigantes e icónicos estadios de Sudamérica, la Bombonera es uno de los que no ha albergado una final de Copa Libertadores desde que se empezó a jugar a partido único (2019). Desde entonces el Monumental de Lima, el Maracaná y el Centenario de Uruguay acumulan dos y la restante se disputó en el Monumental.

La Bombonera ya sabe lo que es albergar finales de Libertadores Si se habla de finales de la Copa Libertadores, resulta inevitable mencionar el estadio de Boca. Después del Centenario, es el recinto que más encuentros decisivos de este torneo ha recibido: un total de 11, todos ellos con el Xeneize como protagonista.