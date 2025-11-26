Chicho Serna opinó sobre la continuidad de Claudio Úbeda como DT de Boca ¿y dio una pista de su futuro?

Chicho Serna se refirió al gran presente que atraviesa Sifón al mando del Xeneize y dio su opinión sobre su futuro de cara al 2026.

Chicho Serna opinó sobre la continuidad de Úbeda como DT de Boca ¿y dio una pista de su futuro? Foto: Instagram @mchichoserna

A pesar de su fuerte salida del Consejo de Fútbol a principios de esta temporada, Chicho Serna no deja de lado la pasión y el amor que tiene por Boca. El histórico futbolista campeón del mundo y de la Copa Libertadores con el Xeneize estuvo presente el pasado domingo en la victoria y clasificación a cuartos frente a Talleres.

Tras el final del partido, el colombiano habló en diálogo con TyC Sports y además de dejarle mensajes de apoyo a la dirigencia encabezada por su gran amigo, Juan Román Riquelme, y a todo el plantel, Chicho habló específicamente sobre la continuidad de Claudio Úbeda en 2026 y ¿dio una pista sobre su futuro?

Chicho Serna opinó sobre la continuidad de Claudio Úbeda como DT de Boca “¿En qué cambia que hoy se diga que se queda Úbeda o que se diga después de la vuelta olímpica? Tranquilos, muchachos, ¿cuál es el acelere? Claudio está haciendo un gran trabajo. El equipo cada vez juega mejor, viene recuperando jugadores valiosos”, comenzó.

La opinión de Chicho Serna sobre la continuidad de Úbeda en Boca “Seguramente en la cabeza de nuestro presidente, mi amigo al que quiero demasiado, junto con la gente que tiene al lado, van a tomar la mejor decisión. Hay que resaltar lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Que este equipo mejora, que este equipo tiene momentos del partido que juega muy bien y tiene otros en los que sabe sufrir. Por eso hay que darles un mérito importante”, agregó.