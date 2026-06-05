Video: así fue el golpe de Franco Colapinto contra las barreras en la FP2 de Mónaco

Franco Colapinto sufrió un golpe contra las barreras durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco . El piloto argentino protagonizó el incidente cuando transitaba por Sainte Devote , la primera curva del histórico trazado urbano.

A falta de unos 20 minutos para el final de la sesión, el piloto de Alpine bloqueó el neumático delantero derecho en la frenada de la curva y no pudo evitar el contacto con el muro. Las cámaras captaron el momento exacto en que el monoplaza se deslizó hacia las defensas.

El impacto se produjo con el sector izquierdo del auto. La rueda delantera izquierda fue la parte más comprometida, aunque también se registró un roce menor en la zona trasera del vehículo.

Franco Colapinto y un leve contacto contra los muros de Mónaco

A pesar del golpe, Colapinto logró mantener el control del monoplaza y regresar a los boxes por sus propios medios. Allí, los mecánicos de Alpine revisaron el estado del auto y trabajaron para que pudiera volver a la pista antes del final del entrenamiento.

La intervención del equipo permitió que el argentino regresara a la acción en los minutos finales de la práctica, una oportunidad importante para seguir sumando kilómetros en un circuito donde cada vuelta resulta valiosa para encontrar referencias.

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Colapinto clobbers the barrier after locking up into Turn 1 #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/IYWoUhPHel — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Finalmente, Colapinto cerró la segunda práctica libre en la 15ª posición, con un mejor tiempo de 1m14s758. El registro quedó a 1s732 de la marca de referencia establecida por Lewis Hamilton, el más rápido de la tanda.