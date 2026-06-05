"Seguirá presente en cada tribuna": el sentido comunicado de la AFA por la muerte del Indio Solari

"El fútbol argentino despide al Indio Solari, una voz que se volvió bandera popular", reza el título que eligió la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para el comunicado en el que despidió al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En un sentido texto, la AFA reconoció que la obra de Carlos Solari "acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares". Es más, lo definió como “el artista que también sonó en las tribunas”.

“Desde las canchas más humildes hasta los estadios más emblemáticos del país, sus canciones trascendieron recitales y discos para convertirse en parte de la identidad de las tribunas, en un lenguaje común capaz de unir generaciones enteras detrás de una camiseta”, se puede leer en el comunicado oficial de la AFA .

"Pocas veces un artista logró una conexión tan profunda con el universo futbolero. Melodías, frases y estribillos nacidos de su pluma fueron adoptados por hinchadas de todos los colores, que los transformaron en cantitos, homenajes y expresiones de pertenencia. En cada rincón del país, la obra del Indio encontró una segunda vida entre bombos, banderas y gargantas encendidas, acompañando alegrías, desahogos y sueños colectivos", expresaron.

Enseguida, explicaron cómo se dio el vínculo de Solari con el fútbol, sin haberse tratado de una estrategia ni de una búsqueda deliberada. “Fue el resultado natural de una identificación popular construida a lo largo de décadas. Como ocurre con los grandes símbolos culturales argentinos, sus canciones fueron apropiadas por la gente y resignificadas en las tribunas, donde adquirieron una fuerza emocional única. Allí, entre la pasión y la multitud, su música encontró un eco permanente que la convirtió en patrimonio sentimental de los hinchas”, indicaron.

“Hoy el fútbol argentino despide a una figura irrepetible de la cultura nacional. Quedarán sus letras, sus melodías y esa presencia inconfundible que seguirá sonando cada fin de semana en los estadios. Porque cuando una canción logra convertirse en himno popular, deja de pertenecer solamente a su autor. Y el Indio Solari, cuya obra acompañó a tantas generaciones de futboleros, seguirá estando presente cada vez que una tribuna vuelva a cantar”, concluye el comunicado.