El mensaje de Claudio Úbeda que reavivó la huella de Miguel Ángel Russo en este Boca: "Es el equipo que..."

Claudio Úbeda valoró el rendimiento de Boca, destacó el espíritu combativo del equipo y volvió a recordar a Miguel Ángel Russo tras el pase a cuartos.

En la Bombonera quedó un mensaje fuerte después de la clasificación xeneize a los cuartos de final del Torneo Clausura. Claudio Úbeda, DT interino de Boca, fue consultado por el gran presente del equipo y dejó una frase que marcó la noche en la conferencia de prensa.

“Es el equipo que empezamos a buscar desde que vinimos con Miguel”, en referencia a Miguel Ángel Russo, con quien trabajó hasta días antes de su fallecimiento. Úbeda explicó que el crecimiento del Xeneize no es casual: “A veces demanda un poco más de tiempo encontrar funcionamiento, equipo, convivencia, que los chicos estén contentos y tengan ese espíritu de ser combativos, juntarse, querer ganar, todo ayuda para este presente”.

Las declaraciones de Claudio Úbeda tras el quinto triunfo al hilo de Boca Claudio Úbeda conferencia de prensa post Talleres Claudio Úbeda conferencia de prensa post Talleres TNT Sports Respecto al partido ante Talleres, el entrenador analizó que el inicio no fue sencillo: “En el primer tiempo fue más dividido, Talleres tuvo posesión de pelota. No sufrimos, pero tuvo control hasta que le encontramos la vuelta”. Recién después de ajustar detalles, Boca empezó a imponerse en una Bombonera a pleno.

También valoró la inteligencia táctica del equipo: “En la etapa en la que estamos van a ser todas finales. Talleres tiene buen pie y jugadores veloces arriba, debíamos saber cómo recuperar la pelota y lo hicieron muy bien. Hoy se tuvieron que poner el overol y trabajaron todos para recuperarla”.

#Úbeda y el papel de candidato que tiene #Boca tras avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 pic.twitter.com/2o0etzSiHV — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 24, 2025 El DT destacó que la apertura del marcador no fue obra del azar: "Abrimos el partido con pelota parada, no es casualidad que lleguemos de esa manera". Y remarcó el control del complemento: "En el segundo tiempo tuvimos cuatro situaciones claras. Transcurrió con más tranquilidad que el primero".