La determinación que tomó Claudio Úbeda con Leandro Brey, arquero suplente de Boca

Boca ajusta piezas de cara a los playoffs y Claudio Úbeda mueve al guardameta juvenil pensando en el presente y el futuro del club.

Es uno de los arqueros que el cuerpo técnico de Boca encabezazo por Claudio Úbeda mira a largo plazo. Ya tuvo minutos en Primera y dejó actuaciones sólidas, pero con la llegada de Agustín Marchesín perdió terreno. Cuando le tocó reemplazarlo ante Rosario Central, mostró dudas propias de la falta de ritmo en un puesto que exige continuidad.

Por eso, este miércoles, Leandro Brey volverá a sumar minutos en la Reserva en un duelo clave para los dirigidos por Mariano Herrón. Esta vez, en un mano a mano determinante ante Instituto por un lugar en las semifinales del Torneo Proyección, desde las 20 en Boca Predio.

Leandro Brey volverá a ser el arquero titular de la Reserva de Boca Con el objetivo de recuperar ritmo, ganar confianza bajo los tres palos y sostener la competencia interna, en las últimas semanas ya había bajado para recuperar rodaje, una decisión planificada junto al cuerpo técnico, como ocurrió con Nicolás Figal y Lucas Blondel en su momento. Brey entiende que necesita continuidad para estar listo si el Sifón Úbeda lo convoca de nuevo.

Leandro Brey Leandro Brey, un refuerzo de lujo para la Reserva de Herrón en el Torneo Proyección. @BocaJrsOficial Brey ya venía de ser titular en lugar de Sebastián Díaz Robles en el cruce ante Lanús por los octavos del Clausura, encuentro que Boca ganó 1-0 con gol de Leonel Flores. Respondió firme cuando lo exigieron y metió una atajada clave sobre el final. Antes, había atajado los 52 minutos restantes ante Belgrano, duelo que se completó tras la suspensión por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Esa tarde volvió a jugar en Reserva después de dos años.