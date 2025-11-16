La frase optimista de Claudio Úbeda tras el cuarto triunfo al hilo de Boca, que enloqueció a los hinchas

Claudio Úbeda, DT interino de Boca, analizó el 2-0 ante Tigre en la Bombonera, remarcó la evolución del equipo y destacó la unión del plantel.

Claudio Úbeda hilvanó cuatro victorias consecutivas como DT de Boca, ganó el Grupo A y lo clasificó a la Libertadores 2026.

Boca cerró la fase regular con un triunfo sólido 2-0 ante Tigre en la Bombonera que lo dejó como líder del Grupo A y con el boleto asegurado a los octavos de final. Ahora, ya metido en modo mata-mata, el Xeneize aguarda por su rival, que saldrá entre Sarmiento, Talleres o Gimnasia, según cómo se acomode la jornada del lunes.

Tras el partido, Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa y dejó una frase que encendió al mundo Boca: “A la gente le permitimos ilusionarse, como lo estamos nosotros”. Para el DT interino, el equipo muestra señales claras de evolución, madurez y solidez competitiva. “Está bien ilusionarse cuando el equipo da muestras de crecimiento, de evolución, ganas y queda primero. Esa es una evolución”, sostuvo.

Claudio Úbeda explicó por qué Boca “permite ilusionarse” Úbeda explicó por qué el hincha de Boca puede ilusionarse Claudio Úbeda explicó por qué el hincha de Boca puede ilusionarse. TNT Sports Úbeda profundizó sobre la identidad que está construyendo este Boca. “Es un equipo que está aprendiendo a ser serio… saber cuándo atacar, cuándo defenderse y ser inteligentes en cada etapa del partido”, explicó. Para él, la racha de cuatro victorias seguidas no es casualidad sino un reflejo de una “mejora continua” que fortaleció la confianza del plantel.

El entrenador también valoró la lectura del encuentro ante Tigre. Destacó la solidez para neutralizar a un rival que venía firme, la importancia de la pelota parada en el gol de Ayrton Costa y el orden táctico para evitar quedar expuestos ante los dos delanteros rivales. “Se ve una evolución. El equipo va teniendo madurez y sabe cómo llevar los partidos”, afirmó.