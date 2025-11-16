Boca le ganó 2-0 a Tigre, quedó primero en su zona y Cavani volvió con un gol

Con un impecable cabezazo de Costa y un penal de Cavani, Boca derrotó a Tigre en la Bombonera y terminó en la cima del Grupo A. Por ahora, iría con Sarmiento.

Ayrton Costa festeja su gol: gran cabezazo tras la asistencia de Leandro Paredes en el tiro de esquina.

Boca, que venía de ganarle de punta a punta en el Superclásico a River, le ganó 2-0 a Tigre en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Los dos goles del elenco comandado por el entrenador Claudio Úbeda fueron realizados por el defensor central Ayrton Costa y el centro delantero Edinson Cavani, este último de penal.

Durante el transcurso del primer tiempo, el equipo local desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su contrincante, las cuales focalizaron su planteo en la cuestión colectiva, pero no logaron anular las individualidades.

Boca Tigre Leandro Paredes, la gran figura de este Boca, cubre el balón ante la marca de Medina, mediocampista de Tigre. Fotobaires Sin embargo, las imprecisiones en las definiciones sellaron el frutrante 0-0 en el resultado del final de la primera parte.

En el complemento del duelo, el Xeneize regresó al campo de juego con una actitud más agresiva sin perder solidez en la defensa.