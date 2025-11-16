Boca le ganó 2-0 a Tigre, quedó primero en su zona y Cavani volvió con un gol
Con un impecable cabezazo de Costa y un penal de Cavani, Boca derrotó a Tigre en la Bombonera y terminó en la cima del Grupo A. Por ahora, iría con Sarmiento.
Boca, que venía de ganarle de punta a punta en el Superclásico a River, le ganó 2-0 a Tigre en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Los dos goles del elenco comandado por el entrenador Claudio Úbeda fueron realizados por el defensor central Ayrton Costa y el centro delantero Edinson Cavani, este último de penal.
Durante el transcurso del primer tiempo, el equipo local desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su contrincante, las cuales focalizaron su planteo en la cuestión colectiva, pero no logaron anular las individualidades.
Sin embargo, las imprecisiones en las definiciones sellaron el frutrante 0-0 en el resultado del final de la primera parte.
En el complemento del duelo, el Xeneize regresó al campo de juego con una actitud más agresiva sin perder solidez en la defensa.
En el minuto 27 del segundo tiempo, el mediocampista Leandro Paredes realizó el tiro de esquina que terminó en el cabezazo preciso del defensor central Ayrton Costa.
El golazo de Ayrton Costa para el 1-0 de Boca frente a Tigre
A los 47 minutos del segundo tiempo, el centro delantero uruguayo Edinson Cavani convirtió el gol de penal dando cifras definitivas al encuentro.
Edinson Cavani cambió penal por el 2-0 de Boca
Con este triunfo el Xeneize se quedó con el primer lugar del Grupo A, con 29 unidades, y cerró la fase regular con la punta de su zona, ademas de haberse clasificado a la Copa Libertadores 2026.
