La tremenda ovación de los hinchas de Boca a Nacho Russo en la Bombonera

Antes de que comenzara a rodar la pelota, la parcialidad de Boca tuvo un gran y conmovedor gesto para con el hijo de Miguel Ángel Russo.

El fallecimiento del histórico DT no solo conmovió al fútbol, sino que también hizo sacar lo mejor de sí de la plena mayoría de los hinchas, especialmente los de los clubes en los que Russo dejó su huella. En ese sentido, la parcialidad xeneize, al ver a Nacho en el campo, tuvo un conmovedor gesto para con él.

La ovación a Ignacio Russo en la Bombonera La ovación a Ignacio Russo en la Bombonera Antes de que comenzara a rodar la pelota en el Alberto J. Armando, comenzó a bajar de las gradas un sonoro "Olé, olé, olé, Russo, Russooo...". Ante semejante acto de reconocimiento, el delantero de 24 años respondió juntando las manos por encima su cabeza mientras miraba al público local, para luego proceder a aplaudir, notoriamente emocionado.