La tremenda ovación de los hinchas de Boca a Nacho Russo en la Bombonera
Antes de que comenzara a rodar la pelota, la parcialidad de Boca tuvo un gran y conmovedor gesto para con el hijo de Miguel Ángel Russo.
Este domingo, en el marco de la decimosexta y última fecha de la fase regular del torneo Clausura, Boca Juniors recibió a Tigre. Más allá de cualquier cuestión meramente deportiva, fue un duelo especial, ya que se trató de la primera visita a la Bombonera de Ignacio Russo, el hijo de Miguel, tras la muerte de su padre.
El fallecimiento del histórico DT no solo conmovió al fútbol, sino que también hizo sacar lo mejor de sí de la plena mayoría de los hinchas, especialmente los de los clubes en los que Russo dejó su huella. En ese sentido, la parcialidad xeneize, al ver a Nacho en el campo, tuvo un conmovedor gesto para con él.
La ovación a Ignacio Russo en la Bombonera
Antes de que comenzara a rodar la pelota en el Alberto J. Armando, comenzó a bajar de las gradas un sonoro "Olé, olé, olé, Russo, Russooo...". Ante semejante acto de reconocimiento, el delantero de 24 años respondió juntando las manos por encima su cabeza mientras miraba al público local, para luego proceder a aplaudir, notoriamente emocionado.
Pero la ovación no sería el único momento emotivo de la noche alrededor de Nacho Russo. El atacante del Matador se abrazó con Claudio Úbeda y todo su cuerpo técnico, quienes acompañaron a su padre hasta el último de sus días. Tras este saludo al Sifón se lo vio muy conmovido durante unos instantes en el banco de suplentes.