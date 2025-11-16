Las 3 combinaciones que necesita Independiente para clasificarse a la Copa Sudamericana 2026

Tras el triunfo ante Central, Independiente todavía tiene chances de meterse en la Sudamericana pese a no haber terminado en los primeros puestos de la tabla anual.

Independiente cerró su 2025 con un triunfazo ante Rosario Central en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Si bien el tremendo sprint final (cuatro victorias consecutivas) no le alcanzó al Rojo para meterse en los playoffs del torneo Clausura, el 1-0 contra el Canalla lo dejó con chances de clasificarse a la Copa Sudamericana 2026, aunque depende de varios factores.

El equipo de Gustavo Quinteros llegó a los 47 puntos en la tabla anual y quedó 11°, es decir, afuera de los puestos de copas internacionales. Sin embargo, todavía existe la chance de que se liberen más cupos, por lo que en Avellaneda están expectantes en lo que vaya a suceder en otras canchas.

Gabriel Ávalos festejo Con gol de Gabriel Ávalos, Independiente cerró el año ganándole a Central y sueña con la Sudamericana. Fotobaires Qué necesita Independiente para clasificarse a la Sudamericana 2026 Independiente necesita tres combinaciones de resultados para entrar en el certamen continental del año que viene. En primer lugar, debe esperar que Huracán no le gane este lunes a Barracas Central en el estadio Chiqui Tapia, ya que un triunfo del Globo lo desplazaría aún más en la acumulada.

Por otra parte, el Rojo necesita sí o sí que Lanús se consagre campeón de la actual Sudamericana (el sábado 22 de noviembre juega la final contra Atlético Mineiro de Brasil) ya que, si el Granate es campeón, liberará un cupo en la tabla anual y corre la línea para abajo.