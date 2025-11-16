La frase bomba de Kevin Lomónaco tras el triunfo de Independiente ante Central que preocupó a los hinchas: "No sé si voy a..."

Luego del ajustado 1-0 contra el Canalla, Kevin Lomónaco dejó una fuerte declaración que puso en vilo su futuro como jugador de Independiente. ¿Sigue en 2026?

Independiente cerró el 2025 con un triunfazo ante Rosario Central que lo ilusiona con meterse en la Copa Sudamericana (debe esperar que se liberen dos cupos en la tabla anual). Sin embargo, no todo fue color de rosas en Avellaneda: Kevin Lomónaco, que recuperó protagonismo desde la llegada de Gustavo Quinteros, sorprendió a los hinchas al admitir que no sabe si seguirá en el Rojo en 2026.

La frase de Lomónaco que preocupó a los hinchas de Independiente de cara a 2026 El zaguero, uno de los pilares del equipo que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028, fue muy directo al hablar sobre su futuro luego del 1-0 frente al Canalla: “No sé si voy a seguir o no. Si te digo, te estaría mintiendo. Por ahora soy jugador de Independiente”.

Para colmo, unas horas después publicó una historia en Instagram agradeciéndole a la gente por su apoyo incondicional, lo que encendió aún más las alarmas ya que varios lo tomaron como un mensaje de despedida del ex Bragantino de Brasil.

Durante el último mercado de pases, su continuidad ya había quedado bajo la lupa y la dirigencia fue clara al fijar las condiciones. Daniel Seoane, secretario general del club, avisó que tanto Lomónaco como Felipe Loyola, las dos grandes figuras del plantel, solo saldrían mediante el pago de sus cláusulas de rescisión. En el caso del argentino, tras su convocatoria a la Selección a principios de mayo, el Rojo decidió blindarlo con un valor de 20 millones de dólares, teniendo en cuenta que el club que conserva el 75% de su ficha.

Lomónaco reveló de qué cuadro era hincha de más chico. Foto: Archivo Lomónaco puso en duda su futuro en Independiente. Foto: Archivo Qué dijo Quinteros sobre el futuro del defensor Luego del triunfo ante Central, el cuarto consecutivo, Gustavo Quinteros fue consultado por el futuro de Lomónaco y dejó una postura firme. No solo valoró lo que aporta adentro de la cancha, sino que además le dejó un mensaje: “No es fácil encontrar un club más grande e importante que Independiente”, dijo el entrenador.