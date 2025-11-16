Qué necesita River para entrar a la Copa Libertadores 2026: todos los escenarios posibles

River Plate visita a Vélez con la obligación de ganar y esperar otros resultados. Argentinos juega más tarde.

River Plate afrontará este domingo una jornada decisiva cuando visite a Vélez desde las 17 por la fecha 16 del Torneo Clausura. El equipo de Marcelo Gallardo llega fuera de la zona de acceso a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual y, para recuperar ese lugar, no solo está obligado a ganar: también depende de Argentinos Juniors.

El Bicho jugará más tarde ante Estudiantes en La Plata, desde las 20.15, con el resultado puesto.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores El escenario más directo para que el Millonario quede tercero en la clasificación anual —posición que otorga un boleto a las fases previas de la Libertadores— se dará si River gana y Argentinos Juniors pierde. Otra posibilidad es que River consiga los tres puntos y que Argentinos empate. En ese caso, los de Núñez deberán imponerse en Liniers por una diferencia mayor a dos goles para desplazar al Bicho en la tabla.

tabla river River PLate y Argentinos Juniors pelean por un lugar en la Copa Libertadores 2026. LPF El equipo ya tiene asegurado su lugar en los octavos de final del Torneo Clausura y, aunque su presente no es el más sólido, todavía conserva la posibilidad de ser campeón. Si River conquista el certamen, ingresará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, sin depender de antecedentes ni de la tabla anual.

Existe también otro camino: finalizar cuarto en la tabla anual. Para que ese lugar se convierta en un pasaje continental, uno de los tres equipos ubicados por encima —Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors— tendría que consagrarse campeón del Clausura y liberar un cupo adicional. Si eso ocurre, River accedería a la competencia desde las fases previas.