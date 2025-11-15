¿Boca o River? Revelan en qué club grande de Argentina jugaría Mauro Icardi y cuál tiene "prohibidísimo"

Durante una entrevista, la China Suárez fue contundente sobre una eventual vuelta de Mauro Icardi al país y habló de la chance de que juegue en Boca o en River. Qué dijo.

Icardi finaliza su contrato con Galatasaray en 2026 y su futuro aún es una incógnita. Foto: Instagram/ @mauroicardi.

Mauro Icardi aprovechó el parate de selecciones para tomarse un descanso de la temporada con el Galatasaray y volver junto a su familia a la Argentina. En ese contexto, el delantero compartió una entrevista con Eugenia Suárez, su pareja, y hubo un momento que no pasó desapercibido y que lo vincula tanto con Boca como con River.

La situación quedó expuesta en una entrevista con Mario Pergolini. En medio de la charla, el periodista y exvicepresidente del Xeneize le preguntó a la China si le gustaría que el atacante vuelva en el futuro a jugar en el país y la actriz, confesa hincha del Millonario, no dejó dudas a la hora de responder el interrogante.

Por decisión de la China Suárez: en cuál de los grandes de Argentina podría jugar Mauro Icardi y en cuál no “Si en algún momento viene, va a River. No hay discusión", confesó. Sin embargo, al instante descartó por completo la chance de arreglar con la vereda contraria. ¿Boca? Prohibidísimo”, sentenció Suárez.

La China Suárez reveló que si Mauro Icardi viene a jugar a la Argentina lo haría en River y dijo que Boca está "prohibidísimo". La China Suárez reveló que si Mauro Icardi viene a jugar a la Argentina lo haría en River y dijo que Boca está "prohibidísimo". Video: Otro Día Perdido Qué dijo Icardi sobre la posibilidad de jugar en Newell's A todo esto, Icardi, lejos de entrar en la discusión, prefirió salir del tema y, entre risas, aclaró: “Yo soy de Newell’s, así que no tengo nada que ver”, marcando distancia del cruce y recordando su vínculo con el club rosarino, pese a que nunca jugó allí (se fue a Europa de muy chico).