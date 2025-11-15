La picante frase de una figura de Boca tras el Superclásico: "A River teníamos que darle el cachetazo que le faltaba"

Un pilar de Boca arremetió contra River tras ganarle en la Bombonera y profundizar la crisis deportivo del equipo de Marcelo Gallardo. Quién fue y qué dijo.

Una figura de Boca le lanzó un palazo a River luego del triunfo en el Superclásico.

Sin sacar el foco en la definición del torneo Clausura, Boca todavía está de festejo luego del triunfazo ante River en la Bombonera. Más allá de lo que significa ganar un Superclásico, el 2-0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel le permitió al Xeneize sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026 luego de dos años de ausencia.

Además, como condimento extra, el equipo de Claudio Úbeda profundizó la crisis deportiva de un Millonario que puso en serio riesgo su participación en la próxima edición del certamen continental tras haber perdido nueve de sus últimos 11 partidos. Y claro, los jugadores de Boca no eran ajenos a esa situación.

Al menos es el caso de Ayrton Costa, quien ya se convirtió en un pilar en la zaga junto a Lautaro Di Lollo. Luego de la victoria en el Superclásico, el ex Independiente publicó un posteo en su cuenta de Instagram con una foto de su cruce con Maxi Salas en el inicio del partido que enloqueció a los hinchas. "Clásico ganado... Vamos Boca, todos juntos", escribió, acompañado por emojis muy particulares: una gallina entre un cuchillo y una espada.

La picante frase de Ayrton Costa tras ganarle a River Lejos de quedarse en el molde, el defensor zurdo volvió a referirse al partido contra River y, en diálogo con El Canal de Boca, soltó una frase muy picante: "En la semana veníamos muy bien, muy unidos, y sabíamos que teníamos que darle el cachetazo que le faltaba a River para terminar golpeándolo, y nos fue muy bien".