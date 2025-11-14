Las sorpresas de Úbeda en la lista de Boca ante Tigre: juveniles citados, una ausencia de peso y la decisión con Cavani

Claudio Úbeda ultima detalles en la nómina de Boca para el partido ante Tigre en la Bombonera, aunque ya empieza a pensar en los playoffs.

La felicidad por el triunfazo en el Superclásico se adueñó del mundo Boca, pero eso no quita que la cabeza ya esté puesta en el partido de este domingo ante Tigre en la Bombonera. Si bien el equipo de Claudio Úbeda ya selló su clasificación a la Copa Libertadores 2026, ahora va por otro objetivo: asegurar el primer puesto de la Zona A del torneo Clausura.

A falta de una fecha para el cierre, el Xeneize está puntero con 26 puntos, dos más que su escolta Unión, y necesita sumar de a tres contra el Matador para quedarse con la cima, aunque un empate también le serviría dado a que tiene mejor diferencia de gol que el Tatengue, que debería descontarle siete goles o más para arrebatarle el lugar.

Las sorpresas que habría en la lista de Boca vs. Tigre: de la ausencia de Giménez a la presencia de dos juveniles En ese contexto, el Sifón evalúa una lista de citados con varias sorpresas, donde, entre otras cosas, tendría decidido no contar con Milton Giménez en la última fecha. El motivo es claro: el delantero ex Banfield acumula cuatro amarillas y, en caso de recibir una más, se perderá el duelo de octavos de final del playoff, por eso el DT prefiere preservarlo.

Milton Giménez Milton Giménez, al límite de amarillas, no concentraría para el partido de Boca ante Tigre por la última fecha. Fotobaires De la mano con eso, Úbeda incluiría entre los concentrados a dos juveniles: Mateo Mendia y Valentino Simoni, quien reemplazarán en la nómina al propio Giménez y a Lautaro Di Lollo (recibió la quinta tarjeta ante River y deberá cumplir con una fecha de suspensión).