Alemania se jugará el boleto al Mundial 2026 en la última fecha: Croacia adentro y Países Bajos a un paso

La Selección de Alemania ganó y quedó igualada en puntos con Eslovaquia, a quien enfrentará en el cierre de las Eliminatorias por el pasaje al Mundial 2026.

Este viernes, Croacia selló su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Islas Feroe y asegurarse el primer puesto del Grupo L. Sin embargo, la Selección de Alemania y de Países Bajos no corrieron con la misma suerte y, en contextos distintos, se jugarán el boleto directo en el epílogo de las Eliminatorias Europeas.

Alemania se juega la clasificación directa al Mundial 2026 en un mano a mano con Eslovaquia La selección cuatro veces campeona del mundo venció 2-0 a Luxemburgo en condición de visitante y escaló a los 12 puntos, pero Eslovaquia, su rival en la última fecha, hizo lo propio ante Irlanda del Norte y lo igualó en la cima del Grupo A. Es por eso que el enfrentamiento del próximo lunes será una verdadera "final".

Si Alemania, que jugará como local, gana o empata (lo favorece la diferencia de gol) obtendrá el boleto directo a la cita mundialista, mientras que una derrota lo mandará al Repechaje. A sabiendas de los golpes que sufrió la potencia mundial en el último tiempo, todo puede pasar.

Croacia venció 3-1 a Islas Feroe y sacó boleto directo al Mundial 2026. Croacia venció 3-1 a Islas Feroe y sacó boleto directo al Mundial 2026. Foto: EFE Países Bajos quedó virtualmente clasificado Por otro lado, Países Bajos empató 1-1 en su visita a Polonia y, si bien no pudo asegurar la clasificación como líder del Grupo G, está virtualmente adentro. Es que llegará a la última fecha con 17 unidades, tres más que los Blanquirrojos, pero con una diferencia de gol abismal: +19 contra +6.

Con su clasificación, Croacia se convirtió en el tercer combinado europeo en sellar su boleto, por detrás de Inglaterra y Francia, y ya se conocen a 30 de las 48 selecciones que dirán presente en el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026.