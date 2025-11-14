Los 4 jugadores que debutaron en el triunfo de la Selección Argentina ante Angola: un ex River, un ex Boca y dos ex Vélez

La Selección argentina cerró el 2025 con una victoria 2-0 ante Angola en Luanda, en un amistoso que dio lugar para el estreno absoluto de varios futbolistas.

Con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, la Selección argentina le ganó 2-0 a Angola en Luanda y despidió el 2025 con el pie derecho. En una fecha FIFA corta y atípica, donde la Albiceleste no jugará un segundo amistoso, Lionel Scaloni aprovechó para estirar la extensa lista de debutantes a lo largo de su ciclo con la Mayor.

Los jugadores que hicieron su debut absoluto con la Selección argentina ante Angola En ese contexto, cuatro futbolistas tuvieron su estreno absoluto con la celeste y blanca en el triunfo contra el combinado africano, todos con pasado en el fútbol argentino. El primero en hacerlo fue Kevin Mac Allister (Unión Saint-Gilloise de Bélgica), quien ingresó a los 59 minutos en lugar de Giovanni Lo Celso. Un dato no menor es que el ex Argentinos Juniors y Boca compartió cancha con su hermano Alexis, quien luego salió reemplazado cerca del final.

Por otra parte, los otros debuts llegaron juntos. Luego del gol de Messi que sentenció el resultado final, Scaloni mandó a la cancha a Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo de Francia) delantero surgido en River -no llegó a jugar en la Primera-, Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal) y Máximo Perrone (Como de Italia), ambos de la cantera de Vélez.

¡DEBUTS EN LA SELECCIÓN ARGENTINA!

A los 85', ingresaron Joaquin Panichelli, Gianluca Prestianni y Máximo Perrone para debutar con la celeste y blanca frente a Angola.



A los 85', ingresaron Joaquin Panichelli, Gianluca Prestianni y Máximo Perrone para debutar con la celeste y blanca frente a Angola. pic.twitter.com/djzJTOJtZi — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2025 El punto en común es que todos lo hicieron en lo que fue su primera convocatoria con la Albiceleste, a excepción de Perrone, quien formó parte del banco de suplentes en la goleada 4-1 ante Brasil en el Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas. A su vez, el que volvió a sumar minutos fue José "Flaco" López, aunque ya había hecho su estreno en el 6-0 contra Puerto Rico durante la fecha FIFA de octubre.