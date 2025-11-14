La reacción del público de Angola al gol de Lionel Messi, pese a la prohibición de usar su camiseta

Parte de la hinchada local celebró el gol del capitán albiceleste en el amistoso disputado en Luanda. En la previa, las autoridades locales habían pedido no ir al estadio con camisetas de Argentina.

El público angoleño celebró el gol de Messi con aplausos, gritos y hasta reverencias.

En la previa del encuentro entre Angola y la Selección argentina, las autoridades locales solicitaron al público no asistir con camisetas argentinas o con la 10 de Lionel Messi. Sin embargo, ese pedido —interpretado por algunos como una forma de pedir un apoyo para la selección local pese a la histórica visita del mejor futbolista del mundo— quedó rápidamente opacado por la reacción del estadio cuando el capitán argentino anotó el segundo gol de la noche.

El gol de Lionel Messi que hizo vibrar a todo el estadio Lionel Messi volvió a ser protagonista en el triunfo de la Selección argentina en Luanda, con un tanto que no solo despertó la ovación de los argentinos presentes, sino también del público local, que celebró efusivamente e incluso realizó reverencias hacia el rosarino.

La jugada comenzó con una acción profunda del capitán, quien picó al espacio, pero no logró definir ante la firme marca de Jonathan Buatu. La pelota, sin embargo, quedó en poder de Lautaro Martínez, que mantuvo la jugada viva.

El Toro, autor del primer gol, encontró nuevamente a Messi con una sutil asistencia, y esta vez el capitán no falló: definió cruzado en el mano a mano para poner el 2-0 a los 36 minutos del segundo tiempo: una suerte de devolución de favores tras la asistencia previa de Messi en el tanto inicial.

Messi puso el 2-0 de Argentina frente a Angola Messi puso el 2-0 de Argentina frente a Angola TyC Sports Récords y ovación para el capitán argentino Con esta conquista, Messi llegó a 115 goles con la Selección argentina y se convirtió en el primer futbolista en alcanzar 50 tantos en el ciclo de Lionel Scaloni, ventaja que sostiene con comodidad por encima de Lautaro Martínez, quien suma 35.