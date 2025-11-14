Con goles de Lautaro Martínez y Messi, la Selección argentina derrotó 2-0 a Angola en la despedida de 2025

Con goles del Toro y del capitán, la Selección argentina derrotó 2-0 a Angola en el último partido del año.

Lionel Messi causó una verdadera revolución en Angola, asistió en el 1-0 y marcó el 2-0 del triunfo de la Selección argentina.

La Selección Argentina venció con tranquilidad por 2 a 0 a Angola en el estadio 11 de Noviembre de Luanda en un encuentro amistoso disputado por los 50 años de la independencia del país africano.

Los autores de los goles fueron Lautaro Martínez a los 43 minutos del primer tiempo y Lionel Messi a los 36 del segundo, ante un rival que dio pelea pero se quedó sin ritmo ante la jerarquía argentina.

En una primera etapa discreta, Gerónimo Rulli tuvo trabajo en el arco argentino ya que contuvo tres pelotas que pudieron culminar en el triunfo parcial de Angola, mientras que el equipo de Lionel Scaloni tuvo dos remates de Lionel Messi, uno que tapó bien el arquero Hugo Marques.

Pero a los 43 minutos, Messi le metió una asistencia magistral a Lautaro Martínez, quien avanzó unos metros y cruzó el remate inatajable para el arquero Marques, para poner el 1 a 0 de Argentina.

Ya en la segunda etapa, Argentina salió mejor al partido, con más control de la pelota y tranquilidad en los traslados, además de que no recibió sobresaltos del equipo local que hicieran trabajar de más a Rulli como en la primera etapa.