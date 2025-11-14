Con Messi de titular, la Selección argentina cierra el 2025 visitando a Angola: formaciones, hora y TV

La Selección argentina cerrará su actividad futbolística de este año con un amistoso frente a Angola , que se disputará este viernes a las 13 (hora argentina) en la ciudad de Luanda.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio 11 de Novembro de Luanda, con árbitro a confirmar y será transmitido en vivo por TyC Sports y Telefé.

Se trata de un partido especial, no solo porque significará el último de 2025 para la “Scaloneta”, sino también porque se desarrollará en el marco de los festejos por el 50° aniversario de la independencia de Angola, una celebración que tendrá al campeón del mundo como invitado de honor.

En la previa, el entrenador Lionel Scaloni debió realizar varios cambios de urgencia en la convocatoria, ya que, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone quedaron desafectados por no haber completado los trámites sanitarios relacionados con la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar al país africano. Tampoco estará Enzo Fernández, quien continúa con su recuperación en Inglaterra, mientras que se sumaron Emiliano Buendía y Kevin Mac Allister y Lisandro Martínez volvió a trabajar con el grupo aunque no será parte del once inicial.

Argentina llega a este encuentro tras una positiva gira internacional en la que consiguió victorias ante Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0), mostrando solidez en el funcionamiento y continuidad en su identidad de juego.

Para este compromiso, Scaloni planea alinear un equipo competitivo, con Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada como tridente ofensivo, mientras que en el arco estará Gerónimo Rulli, la defensa formaría con Juan Foyth, Crtistian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. En tanto, en el mediocampo, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister serán titulares junto a Giovani Lo Celso o Nicolás Paz, en una de las pruebas que el cuerpo técnico planea realizar.

Lionel Scaloni.jpg Scaloni termina de definir el once, con varias sorpresas. EFE

Además, Scaloni planea que jueguen todos los citados y, seguramente, en el segundo tiempo hayan varios cambios para que todos los jugadores puedan mostrarse y luchar por su lugar el próximo Mundial.

Por su parte, Angola buscará aprovechar la cita para medir fuerzas ante el campeón del mundo y celebrar ante su gente. El equipo dirigido por Patrice Beaumelle viene de completar su participación en las Eliminatorias Africanas, donde finalizó cuarto en su grupo y sin chances de acceder al Mundial 2026.

Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del partido

Angola -Argentina (amistoso Fecha FIFA)

Hora: 13.00 (Argentina).

Estadio: 11 de Novembro, Luanda.

Árbitro: A confirmar.

TV: TyC Sports y Telefé.

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia, Francisco Sacalumbo. DT: Patrice Beaumelle.

Fuente: NA