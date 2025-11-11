La drástica decisión de Lionel Scaloni con el plantel de la Selección argentina tras el amistoso ante Angola

Argentina jugará el viernes ante Angola en Luanda y, antes del partido, Lionel Scaloni sorprendió con una tajante determinación que no estaba en los planes.

La Selección argentina encara la última parte del año con una gira corta y atípica. El equipo de Lionel Scaloni ya se entrena en Alicante, España, antes de viajar a Luanda para enfrentar a Angola este viernes (a las 12 de Argentina), en lo que será el único amistoso de la fecha FIFA de noviembre. Pero lo que más llamó la atención en las últimas horas no fue el partido, sino una decisión del entrenador que modificó todos los planes.

En un principio, la idea del cuerpo técnico era que los 23 convocados continúen entrenándose en tierras españolas tras regresar de África, con sesiones hasta la próxima semana, pese a que ya está confirmado que no disputarán un segundo partido. Si bien algunos futbolistas, entre ellos Lionel Messi, iban a ser liberados antes, Scaloni tomó una tajante determinación de un momento a otro.

La drástica decisión de Scaloni luego del amistoso de Argentina ante Angola Una vez finalizado el amistoso frente a Angola, la Selección argentina no continuará con los entrenamientos en España, tal como estaba estipulado, sino que el plantel quedará automáticamente liberado para sumarse a sus respectivos clubes durante el fin de semana. Una medida que sorprendió dentro del grupo, aunque fue bien recibida por los jugadores, que tendrán unos días extra de descanso antes de volver a la competencia.

Selección Argentina Fotobaires No obstante, Scaloni se tomará este par de entrenamientos para evaluar y seguir de cerca a los jugadores que fueron citados por primera vez durante esta fecha FIFA (Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni y Kevin Mac Allister) y a los que todavía no observó tanto (Valentín Barco, Máximo Perrone, José Manuel López y Emiliano Buendía). Todos ellos, claro, sueñan con meterse en la lista del Mundial 2026, aunque saben que no hay muchos lugares.