Con Messi, sin jugadores del fútbol local y varias sorpresas, la lista de Scaloni para el amistoso en Angola

La Selección argentina viajará a África con Lionel Messi como principal figura, sin jugadores del fútbol argentino y con algunas sorpresas en el plantel.

Lionel Scaloni tendrá una de las últimas chances de probar futbolistas antes del Mundial 2026.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y el margen de trabajo se achica. Con solo un puñado de fechas FIFA antes de la gran cita en México, Estados Unidos y Canadá, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para el amistoso que la Selección argentina disputará ante Angola el próximo viernes 14 de noviembre en Luanda.

La nómina está integrada por 24 futbolistas, entre los que sobresale la presencia de Lionel Messi, que volverá a vestir la celeste y blanca en el cierre del 2025. No habrá jugadores del ámbito local, una decisión tomada para no interferir en la definición del campeonato argentino.

Entre los nombres ausentes aparecen Leandro Paredes (Boca) y Marcos Acuña y Lautaro Rivero (River), quienes estaban reservados pero fueron liberados por el cuerpo técnico. También se confirma el descanso para Dibu Martínez, que arrastra molestias físicas desde la última doble fecha.

Las sorpresas llegan con Valentín Barco y Joaquín Panichelli (ambos del Racing de Estrasburgo), Gianluca Prestianni (Benfica) y Máximo Perrone (Como), todos jóvenes con rodaje europeo que se suman para ganar minutos y experiencia.

Los suma millonaria que pagó Angola para jugar con la Selección Lionel Messi vs Puerto Rico Lionel Messi intentará seguir sumando récords con la camiseta de la Selección argentina frente a Angola EFE La selección realizará un campamento previo en Alicante, España, donde sumará entrenamientos antes de viajar al continente africano. La AFA informó que el partido ante Angola se disputará en el marco del 50° aniversario de la independencia del país, con un pago de 12 millones de dólares y una cláusula especial que garantiza la presencia en cancha de Messi, al menos algunos minutos, para asegurar la plenitud del estadio (48.000 espectadores).