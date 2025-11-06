Javier Milei habló de "riesgo kuka", bromeó con Lionel Messi y recibió la "llave" de Miami en el America Business Forum

Live Blog Post

"Hicimos un plan de estabilización sin consenso político"

"Pudimos ver en números la magnitud del riesgo político con el que nuestro programa siempre tuvo que lidiar. Esto es así porque tenemos un sector de la política tan destructivo, tan lejos del bien común, que le pone a todo el país un riesgo altísimo", señaló Javier Milei al referirse al kirchnerismo y parte de la oposición.

Asimismo, sostuvo que el plan de estabilización libertaria no requirió del aval de gran parte del ecosistema político: "Históricamente, la mayoría de los planes de estabilización tuvo consenso político. Lo que pasó en Argentina fue algo inédito. Llevamos adelante un plan de estabilización exitoso con consenso social, sí, pero sin consenso político. Pero los embates desestabilizadores fueron dañinos para la sociedad".