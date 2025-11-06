Javier Milei habló de "riesgo kuka", bromeó con Lionel Messi y recibió la "llave" de Miami en el America Business Forum

"Riesgo kuka" y resultado electoral en Nueva York
En sintonía con el panorama electoral argentino, Javier Milei afirmó que en el país persistía “el temor a un regreso del kirchnerismo”, al que describió como “una de las sucursales del socialismo”. En ese marco, aludió sin mencionar explícitamente las elecciones celebradas en Nueva York, donde el demócrata Zohran Mamdani resultó vencedor el martes.
“En algún punto de la costa este se han infiltrado”, sostuvo el mandatario. Y agregó: “Se disfrazan de corderos, pero son peores que los lobos rapaces; eso es lo que llamamos riesgo kuka, riesgo kirchnerista, riesgo del socialismo”.