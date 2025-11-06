Presenta:
Javier Milei habló sobre Messi en el América Business Forum
Javier Milei habló de "riesgo kuka", bromeó con Lionel Messi y recibió la "llave" de Miami en el America Business Forum

Javier Milei participa del American Business Forum, un evento que reúne a estrellas de distintos calibre como Lionel Messi hasta Donald Trump.

Javier Milei se encuentra en Miami, donde realizó su disertación en el American Business Forum. Allí, comparte espacio con figuras provenientes del mundo de la política, el mundo empresario y el deporte, entre otros.

Los líderes políticos comparten sus visiones sobre liderazgo y cambio. Figuras del deporte y el entretenimiento, como Will Smith y Rafael Nadal, exponen sus experiencias personales en sus respectivos ámbitos. El encuentro cuenta también con la participación de célebres empresarios que aportan su trayectoria.

Milei tomó la palabra el jueves a las 15.45, lo segue Rafael Nadal a las 16.30, y a las 17.10 se suma un invitado especial que promete sorpresa. La mayoría de las entrevistas están a cargo del conductor de Fox News, Bret Baier, pero solo Milei y Trump hablan directamente al público.

Javier Milei abrió su intervención en el America Business Forum de Miami con duras críticas hacia el flamante alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. En contraste, dedicó palabras de elogio al presidente estadounidense Donald Trump y celebró la participación de Lionel Messi en el encuentro. Además, aprovechó el espacio para respaldar su gestión tras el amplio triunfo obtenido en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Agradecimiento a Donald Trump

“Es momento de construir un consenso capitalista en la Argentina. El sector privado ya conoce su rol, y este es el tiempo de aprovechar las oportunidades”, expresó el Presidente.

En ese marco, el mandatario agradeció a su par estadounidense, Donald Trump, y a “toda su administración por haber alcanzado un acuerdo que amplía en cuatro veces la cuota de exportación de carne argentina respecto del convenio anterior”.

"Hicimos un plan de estabilización sin consenso político"

"Pudimos ver en números la magnitud del riesgo político con el que nuestro programa siempre tuvo que lidiar. Esto es así porque tenemos un sector de la política tan destructivo, tan lejos del bien común, que le pone a todo el país un riesgo altísimo", señaló Javier Milei al referirse al kirchnerismo y parte de la oposición.

Asimismo, sostuvo que el plan de estabilización libertaria no requirió del aval de gran parte del ecosistema político: "Históricamente, la mayoría de los planes de estabilización tuvo consenso político. Lo que pasó en Argentina fue algo inédito. Llevamos adelante un plan de estabilización exitoso con consenso social, sí, pero sin consenso político. Pero los embates desestabilizadores fueron dañinos para la sociedad".

"Riesgo kuka" y resultado electoral en Nueva York

En sintonía con el panorama electoral argentino, Javier Milei afirmó que en el país persistía “el temor a un regreso del kirchnerismo”, al que describió como “una de las sucursales del socialismo”. En ese marco, aludió sin mencionar explícitamente las elecciones celebradas en Nueva York, donde el demócrata Zohran Mamdani resultó vencedor el martes.

“En algún punto de la costa este se han infiltrado”, sostuvo el mandatario. Y agregó: “Se disfrazan de corderos, pero son peores que los lobos rapaces; eso es lo que llamamos riesgo kuka, riesgo kirchnerista, riesgo del socialismo”.

"No se dejen intimidar por algunos resultados locales"

El mensaje de Javier Milei estaba relacionado a la victoria de Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, quien es parte del ala más progresista del Partido Demócrata.

Sobre la elección legislativa

A propósito de la victoria libertaria el 26 de cotubre, Milei manifestó: "Mi partido viene de una victoria histórica en las elecciones legislativas. Hicimos todo lo que la política tradicional decía que no había que hacer y lo único que nos guió fueron los criterios éticos y morales y los argentinos de bien respondieron con un gran triunfo: , ganamos en votos a nivel nacional y remontamos 14 puntos en la provincia de Buenos Aires", expresó en el escenario del American Businnes Forum.

Milei se refirió a Lionel Messi

Durante su presentación, Javier Milei agradeció la invitación al American Business Forum y manifestó su “orgullo” por compartir el encuentro con Lionel Messi, una de las personalidades presentes en la jornada.

El Presidente elogió al capitán de la Selección Argentina, a quien calificó como “uno de los deportistas más destacados del planeta”. Con tono distendido, agregó: “Yo también puedo felicitar a un zurdo”, en alusión al estilo futbolístico del astr

