Tensión presidencial: Victoria Villarruel volvió a dar señales contra Javier Milei de madrugada

La vicepresidente Victoria Villarruel respondió a seguidores y críticos en Instagram, y apoyó mensajes que la postulan para las presidenciales de 2027.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, protagonizó una noche de intensa actividad en redes sociales. En su cuenta de Instagram reaccionó a mensajes que la alientan a ser candidata presidencial en 2027 y contestó a críticas por su vínculo con Javier Milei.

comentario Villarruel presidente La vicepresidente le dio me gusta a comentarios que alientan su candidatura a la Presidencia de la Nación para el 2027. Fuente: Instagram El episodio ocurrió después de que compartiera una reunión en el Senado con Shea Bradley-Farrell, titular del Instituto Counterpoint de Estados Unidos. Bajo el posteo sobre ese encuentro, varios usuarios destacaron su perfil político y su distancia con la conducción actual de La Libertad Avanza (LLA).

POSTEO VILLARRUEL El posteo de Villarruel donde se desató la polémica en los comentarios. Fuente: Instagram. Mensajes, respuestas y reproches de Villarruel Villarruel no solo respondió apoyos sino también críticas. Ante los cuestionamientos por su visita a Formosa y su encuentro con el gobernador peronista Gildo Insfrán, replicó: “El chiste se cuenta solo cuando vemos las listas llenas de peronistas”, en alusión a la composición de LLA para las elecciones de 2025.

Consultada por otro usuario sobre por qué no abandonaba la política, aseguró: “Porque en esta soy muy buena. Y decente, una condición en extinción”. A quienes la acusaron de creerse superior al presidente, retrucó: “Ustedes creen que se debe ser servil y obsecuente, y yo no lo soy”.

respuesta villarruel La respuesta de Villarruel a un usuario crítico con su gestión. Fuente: Instagram Críticas al Presidente y distanciamiento interno Entre los comentarios a los que dio “like”, se destacaron frases críticas hacia el mandatario: “El presi nos falló a todos” y “el Presidente le falló a ella dejándola de lado”. Durante la campaña de 2023, Milei había prometido que Villarruel estaría a cargo de Seguridad y Defensa, pero esos cargos recayeron finalmente en Patricia Bullrich y Luis Petri, tras el acuerdo con Juntos por el Cambio posterior a las PASO.