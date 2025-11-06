La broma de Javier Milei sobre Lionel Messi en el America Business Forum que se hizo viral

Este jueves, Javier Milei habló en el America Business Forum , que se lleva a cabo en Miami, Estados Unidos. Entre sus primeras palabras, el presidente hizo referencia a la participación de Lionel Messi con un chiste que provocó los aplausos y risas del público.

El mandatario manifestó su honor de dar un discurso en el mismo foro donde dio una charla Lionel Messi, “uno de nuestros más ilustres deportistas y orgullo de todos los argentinos”. En ese sentido, Milei lo definió como “un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo y la dedicación son capaces de hacer milagros", y bromeó: "La prueba de que yo también puedo felicitar a un zurdo”.