La broma de Javier Milei sobre Lionel Messi en el America Business Forum que se hizo viral
El presidente Javier Milei dio un discurso en el America Business Forum de Miami e hizo un chiste sobre Lionel Messi, que había dado una charla el día anterior.
Este jueves, Javier Milei habló en el America Business Forum, que se lleva a cabo en Miami, Estados Unidos. Entre sus primeras palabras, el presidente hizo referencia a la participación de Lionel Messi con un chiste que provocó los aplausos y risas del público.
El mandatario manifestó su honor de dar un discurso en el mismo foro donde dio una charla Lionel Messi, “uno de nuestros más ilustres deportistas y orgullo de todos los argentinos”. En ese sentido, Milei lo definió como “un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo y la dedicación son capaces de hacer milagros", y bromeó: "La prueba de que yo también puedo felicitar a un zurdo”.
¿Qué dijo Javier Milei en el America Business Forum?
- "En occidente nos encontramos cada vez más cerca de los comunismos que veíamos con horror".
- "El capitalismo y la propiedad privada no son males, son la base fundamental de nuestra organización. (...) Sin el capitalismo estaremos condenados a las sociedades planificadas, esclavistas".
- "Mi misión en la Argentina no es otra cosa que devolvernos al sentido común, olvidado por una clase política encandilada de poder".
- "Construiremos las mayorías políticas que hacen falta para aprobar las reformas que Argentina necesita. Hablamos de una reforma laboral para acomodarla a los estándares internacionales; hablamos de bajar impuestos para que más empresas puedan ser rentables en el país; modificar las leyes penales".
- Sobre la oposición argentina: "Se disfrazan de corderos y son peores que los más rapaces lobos".
- "Convivimos con un sector político que rechaza ayer lo que la Argentina necesita. Vencimos a esa oposición contundemente en las urnas y eso es lo único que importa".
- "Estamos entrando en el camino en el cual haremos a la Argentina grande nuevamente".