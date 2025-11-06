Presenta:

La broma de Javier Milei sobre Lionel Messi en el America Business Forum que se hizo viral

El presidente Javier Milei dio un discurso en el America Business Forum de Miami e hizo un chiste sobre Lionel Messi, que había dado una charla el día anterior.

Javier Milei en el America Business Forum de Miami.

Este jueves, Javier Milei habló en el America Business Forum, que se lleva a cabo en Miami, Estados Unidos. Entre sus primeras palabras, el presidente hizo referencia a la participación de Lionel Messi con un chiste que provocó los aplausos y risas del público.

El mandatario manifestó su honor de dar un discurso en el mismo foro donde dio una charla Lionel Messi, “uno de nuestros más ilustres deportistas y orgullo de todos los argentinos”. En ese sentido, Milei lo definió como “un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo y la dedicación son capaces de hacer milagros", y bromeó: "La prueba de que yo también puedo felicitar a un zurdo”.

Milei Sobre Messi

¿Qué dijo Javier Milei en el America Business Forum?

  • "En occidente nos encontramos cada vez más cerca de los comunismos que veíamos con horror".
  • "El capitalismo y la propiedad privada no son males, son la base fundamental de nuestra organización. (...) Sin el capitalismo estaremos condenados a las sociedades planificadas, esclavistas".
  • "Mi misión en la Argentina no es otra cosa que devolvernos al sentido común, olvidado por una clase política encandilada de poder".
  • "Construiremos las mayorías políticas que hacen falta para aprobar las reformas que Argentina necesita. Hablamos de una reforma laboral para acomodarla a los estándares internacionales; hablamos de bajar impuestos para que más empresas puedan ser rentables en el país; modificar las leyes penales".
  • Sobre la oposición argentina: "Se disfrazan de corderos y son peores que los más rapaces lobos".
  • "Convivimos con un sector político que rechaza ayer lo que la Argentina necesita. Vencimos a esa oposición contundemente en las urnas y eso es lo único que importa".
  • "Estamos entrando en el camino en el cual haremos a la Argentina grande nuevamente".

