El cálido saludo entre Javier Milei y Rafael Nadal en el America Business Forum: "¿Estamos para un doble?"

Javier Milei compartió una breve charla con el extenista Rafael Nadal, en el marco del America Business Forum que se realiza en Miami.

En su nuevo viaje a Estados Unidos para participar del America Business Forum, Javier Milei mantuvo con encuentro con los extenistas españoles Rafael Nadal y Carlos Moyá, y el argentino David Nalbandian. Entre elogios, el presidente habló brevemente de su gestión y se sacó una foto con los deportistas.

Tuit Oficina del Presidente El tuit Oficina del Presidente sobre el encuentro entre Javier Milei, Rafael Nadal, Carlos Moyá y David Nalbandian. El encuentro entre Javier Milei y Rafael Nadal Javier Milei conoció a Rafael Nadal en Miami Milei llegó esta madrugada a Miami para participar del foro del que forman parte varias figuras destacadas de la política, los negocios y el deporte. En ese marco, se cruzó con el mítico tenista español quien lo saludó a puro entusiasmo: "Presidente, ¿qué tal?".

Con una emoción notable, el libertario expresó: "No te lo puedo creer", ante el saludo de los tres referentes del tenis. La simpatía del saludo fue tal que Nadal hasta bromeó con el presidente: "¿Estamos para hacer un doble ya, no?".

"No, solo miraría, solo admiraría", enfatizó Milei, quien incluso fue consultado sobre si venía de Argentina y hasta fue felicitado por uno de los acompañantes de los tenistas por el triunfo de las elecciones del 26 de octubre, lo que le dio pie para hablar de su gestión.

"Es la confirmación de un rumbo. Y la verdad es que esto ahora también implicó un cambio en la composición de las cámaras muy fuerte y nos va a permitir avanzar mucho más rápido en las performas y al mismo tiempo no va a estar el Congreso bloqueando las cosas que hacemos, entonces es como que podemos acelerar muchísimo más en lo que tenemos que acelerar", detalló Milei.