Javier Milei revirtió fuertemente su imagen, tras ocho meses de caída

El presidente Javier Milei pudo revertir, en plena campaña electoral, la tendencia a la baja en su imagen en redes sociales, tras ocho meses consecutivos de caída.

Mediante la estrategia política de subir el perfil y viajar por el interior y gracias al espaldarazo económico de Estados Unidos, el mandatario llegó al 55% de positividad en su imagen digital.

Ese porcentaje lo logró tras ocho meses seguidos de merma, algo que había comenzado en enero tras su discurso en Davos y el escándalo con la cripto $LIBRA.

De acuerdo con un informe confeccionado por la consultora Ad hoc, el apoyo del presidente Donald Trump influyó fuertemente su positividad en redes, y "1 de cada 8 posteos mencionando a Milei fueron en un idioma distinto al español".

Por su parte, ese reporte marca que después de las elecciones del 26 de octubre, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , "llegó al 66% de negatividad y con la agenda de temas definida por la oposición".

Caída de la imagen de Kicillof en redes

"Las comunidades peronistas se corrieron del debate digital. La conversación en torno al gobernador de la provincia fue negativa antes y después de las elecciones. No hubo disputa de la agenda propia ni ajena", se precisó.

En tanto, se evaluó que "las 2 millones de menciones a los principales candidatos de Fuerza Patria no fueron suficientes para superar las menciones a candidatos libertarios en distritos clave como CABA, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos".

"Las comunidades libertarias recuperaron este mes el control. Lograron colocar temas positivos de su interés en agenda y no tuvieron resistencia del otro lado. La oposición se corrió y no disputó el territorio digital en torno a la imagen del presidente", subrayó el informe de Ad Hoc.