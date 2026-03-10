Javier Milei abre el Argentina Week en Nueva York y se reunirá con el jefe de JP Morgan

El presidente Javier Milei encabezará este martes en Nueva York la apertura de “Argentina Week” , un road show destinado a promover inversiones en el país y que lo tendrá como principal expositor ante empresarios y referentes financieros internacionales.

La agenda del mandatario comenzará temprano por la mañana con un encuentro con Jamie Dimon , director ejecutivo del banco JPMorgan , una de las instituciones financieras más influyentes de Wall Street. La reunión está prevista para las 8.50 (hora argentina) y funcionará como antesala del evento central de la jornada.

Entre las 9 y las 10 , Milei participará en la inauguración formal de Argentina Week 2026, una iniciativa diseñada para captar inversiones extranjeras. Del encuentro formarán parte funcionarios del Gobierno nacional, empresarios de distintos sectores y gobernadores provinciales que fueron convocados por la administración libertaria para presentar oportunidades de inversión en el país.

El road show busca reforzar el contacto con grandes actores del sistema financiero internacional y posicionar a la Argentina como un destino atractivo para el capital extranjero, en el marco de la estrategia oficial orientada a impulsar inversiones privadas.

Durante el evento, el Presidente expondrá ante inversores y ejecutivos de distintos sectores, acompañado por parte de su gabinete económico y representantes del sector privado.

La presencia de gobernadores provinciales apunta además a mostrar proyectos productivos y oportunidades de desarrollo en distintos puntos del país.

Viaje a Chile para asistir a la asunción de José Antonio Kast

Tras su paso por Nueva York, el presidente continuará con una breve gira internacional que incluirá escalas en Chile y España antes del final de la semana.

Según está previsto, alrededor del mediodía —hora argentina— Milei viajará junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hacia Santiago de Chile para asistir a la ceremonia de asunción del presidente José Antonio Kast.

Javier Milei y José Antonio Kast en Casa Rosada 16-12-25 El presidente Javier Milei junto al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada. Presidencia

Ambos se trasladarán sin el resto de la comitiva oficial, que regresará a la Argentina. El aterrizaje en territorio chileno está previsto para las 23.30 en la ciudad de Valparaíso.

La participación del mandatario argentino en la ceremonia apunta a fortalecer la relación política con el nuevo gobierno chileno y a consolidar una alianza ideológica en la región.

Milei no irá a Expoagro pese a las especulaciones

Luego del acto de asunción —programado para las 15 horas— la delegación presidencial tiene previsto regresar a la Argentina.

Durante los últimos días se especuló con la posibilidad de que Milei participara en Expoagro, la tradicional feria del sector agroindustrial que se realiza en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que finalmente el Presidente no asistirá al evento.

El cierre de la gira será en el Foro Económico de Madrid

La agenda internacional del jefe de Estado continuará el sábado 16 de marzo en España, donde participará del Foro Económico de Madrid.

En ese encuentro Milei pronunciará el discurso de cierre ante empresarios y referentes del ámbito económico.

El evento comenzará a las 8 de la mañana (hora española) y contará con 13 paneles de debate que abordarán temas vinculados con la economía global, la agenda de mercado y las críticas a la izquierda en el debate político internacional.

Hasta el momento no se confirmó quiénes integrarán la comitiva que acompañará al Presidente en el evento, que sus organizadores presentan como la reunión económica y empresarial “más influyente de España”.

Las entradas para participar del foro tienen distintos valores: la modalidad estándar parte de 49 euros, mientras que las opciones premium pueden alcanzar 2.500 euros, incluyendo acceso a una cena VIP con los principales invitados.