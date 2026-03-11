Escándalo en Miami: el consulado argentino promocionó un show de Fátima Flórez

El Consulado General de la Argentina en Miami , dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, quedó envuelto en una escandalosa polémica luego de que se difundiera un correo electrónico oficial en el que se promociona un espectáculo privado de Fátima Flórez, expareja de Javier Milei, con un enlace directo para adquirir entradas.

El mensaje fue enviado desde la casilla institucional [email protected] con el asunto “FÁTIMA UNIVERSAL (este sábado)” , lo que generó cuestionamientos sobre el uso de canales oficiales del Estado para difundir una actividad comercial.

A diferencia de las habituales comunicaciones culturales que suelen promocionar actividades institucionales, académicas o eventos gratuitos vinculados a la comunidad argentina, el correo difundía un espectáculo pago de la humorista Fátima Flórez , quien además fue pareja del presidente Javier Milei .

El contenido del mail comenzaba con la frase “Nuestros amigos de ARPI Group presentan” , en referencia a la productora privada que organiza el show. La comunicación incluía además un enlace directo hacia la plataforma de venta de entradas Ticketplate , desde donde los interesados podían comprar tickets para la función prevista en ARPI Studios , en Miami.

La utilización de una cuenta institucional para promocionar un espectáculo con fines comerciales despertó críticas en redes sociales y entre usuarios que señalaron que la difusión se realizó a través de canales oficiales del servicio exterior argentino.

El episodio tomó mayor visibilidad luego de que la periodista Victoria de Masi publicara en X una captura del correo electrónico y señalara una situación “curiosa”, al tratarse de un mail diplomático con un link directo a la compra de entradas.

Entradas en dólares y paquetes VIP

En la página de venta vinculada desde el correo se detallan los distintos precios del espectáculo. Según la información publicada, el valor de la entrada general se ubica en 40,32 dólares, mientras que las ubicaciones VIP alcanzan los 110 dólares.

El paquete más exclusivo corresponde a la modalidad “VIP Meet and Greet”, cuyo precio asciende a 198 dólares. Esta opción incluye la posibilidad de conocer a la artista al finalizar el espectáculo y tomarse una fotografía junto a ella.