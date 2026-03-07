Javier Milei llegó a Miami para participar de la cumbre "Escudo de las Américas"

Javier Milei llegó a Miami para participar del encuentro regional convocado por Donald Trump, que reúne a líderes de todo el continente.

El presidente de la Argentina, Javier Milei, llegó este sábado a la ciudad estadounidense de Miami para participar de la cumbre “Shield of the Americas”, un encuentro regional impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reúne a dirigentes políticos y representantes de distintos países del continente.

La reunión se desarrolla durante el fin de semana y tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre las naciones americanas en temas clave como la seguridad hemisférica, la defensa y el desarrollo económico. Entre los principales ejes del foro figuran la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular, además de iniciativas para promover inversiones y ampliar los intercambios comerciales en la región.

Durante su estadía en Estados Unidos, Milei tiene previsto mantener reuniones bilaterales con Trump y con otros líderes y funcionarios que participan del encuentro. Desde la delegación argentina señalaron que la presencia del mandatario busca reforzar los vínculos políticos y comerciales entre ambos países, además de presentar ante el ámbito internacional las reformas económicas impulsadas por su gobierno.