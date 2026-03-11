Godoy Cruz creó el programa "Construyendo Oportunidades" para capacitar en oficios y fomentar el empleo

El Concejo Deliberante de Godoy Cruz aprobó una nueva ordenanza que pone en marcha un programa municipal orientado a la capacitación laboral y el impulso de emprendimientos. La iniciativa apunta a mejorar las oportunidades de empleo y promover el autoempleo entre vecinos del departamento.

La medida quedó formalizada a través de la Ordenanza Nº 7514 , publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Mendoza. La normativa establece la creación del programa denominado “Construyendo Oportunidades GC”, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio.

Según se detalla en la ordenanza , el objetivo principal es fortalecer las competencias laborales de personas desocupadas mediante instancias de formación teórica y práctica en oficios y servicios.

El programa estará destinado a personas mayores de 18 años que residan en Godoy Cruz , así como también a personas en situación de calle que sean acompañadas por equipos técnicos de la Secretaría de Desarrollo Humano. De acuerdo con los fundamentos de la normativa, la iniciativa busca facilitar la inserción laboral y generar herramientas para el trabajo independiente. En ese sentido, se señala que la capacitación permitirá mejorar las habilidades de los participantes y favorecer su acceso al mercado laboral.

Los participantes podrán realizar prácticas formativas tanto en instituciones públicas como privadas, con el objetivo de adquirir experiencia en entornos laborales reales. Al finalizar la capacitación, quienes completen el proceso recibirán una certificación que acreditará los conocimientos y habilidades adquiridas, lo que permitirá fortalecer sus antecedentes laborales.

Apoyo para emprender en Godoy Cruz

La ordenanza también contempla la posibilidad de otorgar una ayuda económica mensual, en carácter de subsidio, destinada a acompañar el proceso de capacitación. Esta asistencia se entregará tras una evaluación socioeconómica realizada por un equipo técnico interdisciplinario.

Además, quienes finalicen el programa y deseen iniciar un emprendimiento, o ya cuenten con uno en marcha, podrán acceder por única vez a un subsidio para impulsar o fortalecer su proyecto productivo, previa presentación de un plan de negocios.

Desde el municipio señalaron que este tipo de iniciativas busca dar respuesta a las nuevas demandas del mercado laboral, promoviendo la formación continua y el desarrollo de habilidades que permitan mejorar la empleabilidad.

El programa, además, no será incompatible con otros planes provinciales o nacionales, por lo que los beneficiarios podrán complementar estas herramientas de capacitación con otras políticas de apoyo al empleo.

La ordenanza publicada en el Boletín Oficial