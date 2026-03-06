La fuerte decisión que tomó la AFA con Godoy Cruz tras los incidentes del último partido

El Tribunal de Disciplina de la AFA tomó cartas en el asunto luego de los disturbios en el encuentro ante Madryn, del domingo pasado en el Feliciano Gambarte.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comunicó en las últimas horas la decisión que tomó en relación al partido entre Godoy Cruz y Deportivo Madryn, correspondiente a la tercera fecha de la Primera Nacional, en donde se produjeron incidentes con los simpatizantes locales una vez que finalizó el encuentro.

El domingo pasado, el Feliciano Gambarte se transformó en una olla a presión tras el tercer empate consecutivo del Tomba, que todavía no pudo ganar en la actual temporada y alcanzó los seis meses sin lograr una victoria de forma oficial, tras aquel 3 a 1 ante Platense por el torneo Clausura 2025, que se registró el pasado 1° de setiembre.

Te puede interesar Godoy Cruz y una caída que empezó mucho antes del descenso

Los hinchas lanzaron una butaca y proyectiles contra los jugadores de Godoy Cruz. Juego Directo Los hinchas lanzaron una butaca y proyectiles contra los jugadores de Godoy Cruz Una vez que el partido llegó a su fin y los jugadores se retiraban a la zona de vestuarios bajo un repudio mayoritario, un grupo de simpatizantes del Bodeguero arrojó todo tipo de objetos al campo de juego e inclusive algunos ingresaron y quedaron cara a cara con los futbolistas.

La fuerte decisión que tomó la AFA con Godoy Cruz En el boletín nro. 6842, publicado este jueves, el Tribunal de Disciplina de la AFA comunicó que abrió un expediente contra Godoy Cruz y le da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de la resolución, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo.