Emprendedores y amantes de la cerveza podrán participar de una masterclass gratuita en Godoy Cruz

En el marco de los festejos de San Patricio, la Municipalidad de Godoy Cruz organizará una masterclass gratuita sobre producción de cerveza artesanal destinada a emprendedores , comerciantes y personas interesadas en el crecimiento de este sector. La iniciativa se desarrollará junto a la Fundación Cerveza, Cultura y Turismo y busca acercar conocimientos básicos sobre la elaboración y la cultura cervecera.

La capacitación se realizará el jueves 12 de marzo, de 19 a 21, en las instalaciones de la fábrica cervecera Starke, ubicada en Acceso Sur Lateral Este 994. Debido a que la actividad cuenta con cupos limitados, las personas interesadas deberán completar previamente el formulario de inscripción online .

Como requisito de participación, se solicitará una colaboración solidaria: la entrada consistirá en la donación de una caja grande de leche en polvo, que será destinada al Banco de Alimentos. De esta manera, la propuesta combina formación, participación comunitaria y una acción solidaria.

La masterclass estará a cargo de Cristian Nievas, maestro cervecero, productor artesanal y cofundador de Brumen. Con más de una década de experiencia en el sector, inició su recorrido entre 2013 y 2017 como homebrewer independiente y luego continuó su carrera en la microcervecería Brumen desde 2017.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en el desarrollo de recetas, el control de procesos productivos y la difusión de la cultura cervecera. Además, participó en distintos eventos vinculados con la industria, consolidándose como uno de los referentes del sector en Mendoza.

Del proceso de elaboración a la cultura cervecera

Durante la jornada se abordarán los principales aspectos de la elaboración de cerveza artesanal, combinando contenidos teóricos con un espacio de intercambio entre los participantes. También habrá degustación de distintos estilos.

Entre los temas previstos se incluyen la introducción a la cerveza artesanal, su reseña histórica y las diferencias con la cerveza industrial. Además, se explicarán las materias primas utilizadas —agua, malta, lúpulo y levadura— y el proceso general de elaboración, que abarca molienda, macerado, hervido, fermentación y maduración.

La capacitación también repasará las características de distintos estilos y sus perfiles sensoriales, junto con conceptos vinculados a la cultura cervecera y al consumo responsable, entendiendo la cerveza como un producto cultural que requiere un consumo consciente.

Impulso a la producción local

La iniciativa busca brindar herramientas básicas sobre el proceso de producción, al mismo tiempo que promueve la valoración del producto local y el desarrollo de la cultura cervecera en la comunidad. En este sentido, participarán dos fábricas del departamento: Brumen y Starke, emprendimientos que forman parte del crecimiento del sector cervecero en Godoy Cruz.

Brumen funciona desde 2018 en Alem 2150 y produce una amplia variedad de estilos que buscan representar la identidad de la cerveza artesanal mendocina. Entre sus variedades se destacan opciones lupuladas como Hazy IPA, Doble IPA, American IPA, Red IPA y APA, además de estilos clásicos como Kölsch, Amber, Stout y Honey Beer.

Por su parte, Starke inició su historia en 2014, cuando su fundador convocó al maestro cervecero Jorge Chain, quien cuenta con más de 40 años de experiencia y más de 120 cervezas desarrolladas. Actualmente la fábrica se encuentra en Acceso Sur Lateral Este 994 y produce estilos clásicos como Golden, Red y Porter con vainilla, además de variedades lupuladas como Amber IPA y formatos en barriles de 20 litros con party pump.

De esta manera, Godoy Cruz suma una nueva propuesta de formación que vincula cultura, producción local y consumo responsable, fortaleciendo el contacto entre los productores del departamento y la comunidad interesada en la tradición cervecera.