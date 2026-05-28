Una cerveza de Mendoza fue premiada en tres de las competencias más importantes de América Latina

La industria cervecera elaborada en Mendoza volvió a obtener reconocimiento fuera del país. La empresa Sudamericana de Bebidas, con sede en San Rafael, fue premiada durante las últimas semanas en tres competencias consideradas entre las más relevantes del sector en América Latina y sumó nuevos reconocimientos a una trayectoria que viene consolidándose en los últimos años.

Las distinciones llegaron en el concurso internacional Aro Rojo , realizado en México ; en la Copa Argentina de Cervezas , desarrollada en Buenos Aires; y en la South Beer Cup , uno de los certámenes sudamericanos más importantes de la actividad.

Uno de los resultados más destacados fue el obtenido por Aconcagua, una cerveza elaborada por la firma mendocina que consiguió la Medalla de Oro en la categoría American Lager en el Aro Rojo Internacional. La competencia reunió a más de mil cervezas provenientes de más de 20 países y contó con un jurado integrado por especialistas internacionales en Tamaulipas, México.

Tras obtener el oro en su categoría, la cerveza mendocina accedió además a disputar el denominado “Oro Legendario”, una instancia reservada para las mejores etiquetas del certamen. Finalmente, Aconcagua logró quedarse también con esa distinción.

La empresa sanrafaelina también tuvo una participación destacada en la edición 2026 de la Copa Argentina de Cervezas, donde obtuvo medallas de oro, plata y bronce en diferentes categorías vinculadas al segmento lager y cream ale.

Entre las premiadas apareció BRUL, una cerveza lager premium lanzada recientemente por la compañía y que se presenta en un formato poco habitual en el mercado latinoamericano: una lata de un litro con diseño alargado.

Además, esa misma marca recibió una Medalla de Plata en la South Beer Cup, competencia sudamericana que reúne a cervezas previamente reconocidas en otros concursos internacionales.

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La industria cervecera en crecimiento

Más allá de los premios obtenidos, el desempeño de la empresa vuelve a poner en discusión el crecimiento de la industria cervecera en el interior del país, especialmente en regiones alejadas de los principales centros productivos nacionales.

Durante la última década, el sector experimentó una fuerte expansión impulsada tanto por el consumo interno como por el desarrollo de marcas regionales que comenzaron a competir en estándares de calidad, innovación y procesos productivos frente a grandes jugadores del mercado.

En ese contexto, Mendoza logró posicionarse como una de las provincias con mayor desarrollo cervecero fuera de Buenos Aires, con polos productivos distribuidos entre el Gran Mendoza, Valle de Uco y el sur provincial.